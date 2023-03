Incidenti oggi, 37enne morto a Caserta dopo frontale/ Una vittima anche a Napoli

Andiamo a scoprire insieme quali sono gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi, martedì 21 marzo 2023, in Italia. Cominciamo con quanto accaduto a Caiazzo, comune della provincia di Caserta, dove ha perso la vita un uomo di 37 anni. La vittima si chiamaba Alfonso Vitiello ed era a bordo di una Opel Meriva che si è scontrata violentemente con un’Alfa Romeo Tonale guidata da un professionista caiatino in pensione. Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato alcuna possibilità al 37enne, che è morto sul colpo.

Quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, per l’uomo non vi era infatti già più nulla da fare e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 336, in provincia di Caserta. Alfonso Vitiello era molto conosciuto in quel di Ruviano, dove abitava e dove faceva il pizzaiolo, e lascia una moglie e 4 figli. Nello scontro il pensionato a bordo della Tonale è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato nell’ospedale di Caserta: non è in pericolo di vita.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A NAPOLI: I DETTAGLI

Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Napoli, nel pomeriggio di ieri.

Un tragico incidente che si è verificato nel quartiere di Miano che ha causato un decesso. L’episodio si è verificato di preciso fra i quartieri di Miano e Capodimonte, non troppo distante dal benzinaio in zona. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto con i carabinieri e il personale del 118, ma per la vittima non vi è stato nullo da fare. L’uomo è stato vittima di un terribile schianto anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto: sono attese novità nelle prossime ore.

