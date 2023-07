Incidenti oggi, 37enne motociclista morto a Crotone/ A Milano sei feriti dopo scontro

Come sempre anche oggi, lunedì 3 luglio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti principali verificatisi nel nostro Paese, a cominciare da quello registrato in provincia di Crotone, nella regione Calabria, dove è morto un ragazzo di 37 anni. La vittima si chiamava Michele Puzzo ed è deceduto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che conduce a Strongoli: ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, quando è caduto, sbattendo violentemente.

La vittima, come riferito da Tag24 era originario di Cosenza ma risiedeva a Belvedere Spinello. Non è ben chiaro cosa sia accaduto poco prima dell’incidente, visto che lo stesso motociclista ha fatto tutto da solo, ma forse potrebbe essersi verificato un malore, ma anche l’alta velocità, un guasto o una distrazione potrebbero aver contribuito a far perdere il controllo della moto. La vittima ha sbattuto contro un muretto che si trovava al lato della strada e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso 37enne centauro non vi era già più nulla da fare: troppo gravi infatti le lesioni a seguito del devastante impatto. Aperta un’indagine da parte dei carabinieri per stabilire le esatte cause di quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, TAMPONAMENTO FRA DUE AUTO A MILANO, 6 FERITI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto in quel di Milano, dove si è verificato uno scontro fra due auto che ha coinvolto ben sei persone, fra cui tre bambini.

L’episodio è avvenuto di preciso in via Padova poco dopo le ore 15:00: i minori avevano 2 anni (due bambine), e nove anni, oltre ad un ragazzo di 28 anni, una donna di 31, quindi un 46enne e un 47enne. Sul posto sono state inviate due ambulanze, ma fortunatamente fra le persone coinvolte non vi era alcun ferito grave. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e di chi siano le responsabilità dello scontro.

