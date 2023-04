Incidenti oggi, 38enne morto a Bologna/ Caos lungo l’Autostrada A1, 12 km di coda

Facciamo il punto anche oggi su quali sono gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane nella giornata odierna e in generale nelle ultime ore. Partiamo con quanto avvenuto in provincia di Bologna dove ha perso la vita un ragazzo di 38 anni, tale Rebai Najmeddine. Secondo quanto riferito da vari siti di informazione, l’episodio si sarebbe verificato di preciso lungo la via Emilia, dove un camper, un’automobile e un mezzo pesante sarebbero venuti a contatto nel territorio di Anzola.

Resta da ricostruire nel dettaglio l’episodio, ma sembra che ad avere la peggio sia stata una Fiat Punto che è finita contro un tir, mentre il caravan sarebbe rimasto coinvolto in maniera solo marginale. A bordo dell’auto vi era un 38enne residente nella provincia di Modena che ha purtroppo perso la vita sul posto: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso non vi era infatti già più nulla da fare. Dopo lo scontro si è sviluppato un incendio nel motore del camion, ma l’autista non ha avuto bisogno di alcun ricovero essendo stato medicato sul posto.

INCIDENTI OGGI, CAOS LUNGO L’AUTOSTRADA A1

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto ieri pomeriggio sull’autostrada A1, Milano-Napoli, di preciso nel tratto compreso fra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. All’altezza del km 418 sono rimaste coinvolte tre autovetture che hanno causato il ferimento di tre persone.

Fortunatamente le conseguenze fisiche per i tre non sono state gravi, ma ad avere la peggio è stato il traffico autostradale visto che si sono create delle lunghissime code, fino a 12 km, che hanno provocato il caos, paralizzando letteralmente la circolazione. Solo dopo diverse ore e dopo che gli uomini del 118 hanno soccorso i feriti, e le autorità hanno rimosso i detriti e rimesso in sesta la carreggiata, la situazione è tornata lentamente alla normalità, ma in generale è stato un pomeriggio di passione per gli automobilisti che sono transitati ieri da quelle parti.

