Incidenti oggi, 38enne morto a Piacenza/ Frontale con un’auto poi contro un albero

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi che andiamo a segnalarvi oggi, venerdì 10 marzo 2023. Purtroppo sono stati diversi nelle scorse ore gli scontri che hanno causato delle vittime, a cominciare da quanto accaduto a San Nicolò, in provincia di Piacenza, dove un motociclista è morto. La vittima aveva solo 38 anni e l’episodio si è verificato di preciso lungo la via Emilia, fra Paicenza e Castelsangiovanni. Il ragazzo, un cittadino marocchino residente nel lodigiano, si è scontrato violentemente contro un’Audi A3, e dopo aver perso il controllo del proprio mezzo è finito contro un lampione dell’illuminazione.

Un impatto così violento al punto che il casco si è slacciato dalla testa del motociclista, finendo in mezzo alla strada. Fra i primi a soccorrere la vittima la sindaca di Rottofreno, Paola Galvani, che si trovava a bordo della sua auto non troppo distante dal luogo dell’incidente. Nel giro di pochi minuti sono quindi giunti i soccorsi stradali, con l’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo per il 38enne non vi è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

INCIDENTI OGGI, PROSEGUONO LE INDAGINI A TREVISO

Intanto continuano le indagini riguardante il terribile incidente che si è verificato in quel di Treviso nella notte fra sabato e domenica, e che vede indagati due giovani, il 19enne alla guida della BMW, al momento in ospedale, e il coetaneo a bordo della Polo.

Quest’ultimo sarebbe accusato di omissione di soccorso in quanto avrebbe lasciato la scena dell’incidente nonostante abbia assistito all’impatto ma la sua versione è diversa: “Siamo sempre rimasti in zona – ha fatto sapere, come si legge su Fanpage – solo uno di noi è risalito in macchina, ma l’ha fatto per andare ad avvisare il papà di Daniel”. A bordo della Polo vi erano quattro ragazzi che hanno raccontato di come la BMW, poco prima di finire contro un albero, avesse urtato la loro fiancata. La sensazione è che le indagini dovranno proseguire ancora a lungo prima di ricostruire nel dettaglio questa terribile tragedia che ricordiamo, ha causato la morte di due ragazze giovanissime.

