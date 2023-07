Incidenti oggi, 38enne morto in monopattino a Roma/ Scontro Panda-BMW: morta 49enne

Anche per la giornata di oggi, giovedì 20 luglio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto a Roma, precisamente sulla via del Mare, dove è morta una donna. La vittima aveva 49 anni e si trovava a bordo di una Fiat Panda quando, fra il km 22 e 23 si è scontrata violentemente con una BMW guidata da un 44enne.

Omicidio Alessandra Matteuzzi a Bologna/ La sorella chiede giustizia: "Sento ancora le sue urla"

L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stata la 49enne a bordo dell’utilitaria torinese, che di fatto è morta sul colpo. Quando il personale sanitario del 118 si è recato sul luogo segnalato, per la donna non vi è stato nulla da fare per via delle gravissime lesioni riportate. Ferito invece il 44enne ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la Panda proveniva da Ostia verso Roma, mentre la BMW stava procedendo nella direzione opposta: dopo l’impatto l’auto tedesca si è ribaltata. Affidata ai vigili e ai carabinieri la ricostruzione di quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità.

Giuseppe Ayala "inciampai in ciò che restava di Paolo Borsellino"/ "Mafia oggi più debole"

INCIDENTI OGGI, 38ENNE MORTO IN MONOPATTINO A ROMA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a pochi chilometri di distanza dallo scontro precedentemente segnalato, leggasi a Casal del Marmo, in provincia di Roma. In via Refrancore un ragazzo di 38 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del monopattino su cui stava viaggiando. Cadendo ha purtroppo sbattuto la testa sul marciapiede e per lo stesso non vi è stato nulla da fare.

Dalle prime informazioni sembra che il 38enne stesse viaggiando ad alta velocità quando ha preso una grossa buca, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro il marciapiede: ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile viste le gravissime lesioni riportate, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Utero in affitto, Delrio vs Schlein: “Pd dovrebbe dire no”/ “Non rispetta il bimbo, non è generoso né umano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA