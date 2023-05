Incidenti oggi, 39enne motociclista morto a Treviso/ Un 76enne deceduto a Siracusa

Anche nella giornata di oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati i principali incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto ieri in provincia di Treviso, precisamente a Carbonera. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo che a bordo della sua moto si è schiantato contro un’auto. La vittima si chiamava Saimir Gjinika, e l’episodio si è verificato di preciso in via Duca d’Aosta a Mignagola. Un impatto devastante stando a quanto riferisce il sito de Il Gazzettino, al punto che la moto, dopo lo scontro, si sarebbe addirittura spezzata in due.

Madonna di Trevignano/ Don Patrizio Coppola “Statue trasudano? Solo reazione chimica”

Secondo la ricostruzione, la mota proveniva da Olmi di San Biagio di Callalta verso Carbonera, mentre la vettura, una Fiat Punto, procedeva verso l’opposta direzione di marcia. Pare che sia stata proprio l’auto a tagliare la strada alla moto, immettendosi nel parcheggio, e per la due ruote non è stato quindi possibile evitare l’impatto. Il 39enne alla guida della motocicletta è apparso subito in condizioni gravissime e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso non vi è stato nulla da fare: nonostante i sanitari abbiano tentato ogni manovra per rianimarla, alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Alla guida della Punto vi era invece un ventenne che sarebbe rimasto ferito in maniera lieve: non è da escludere che lo stesso possa essere denunciato per omicidio stradale nel caso in cui venisse accertata la manovra azzardata.

Terremoto oggi Rimini M 2.1/ Ingv ultime notizie, altra scossa in Nuova Caledonia

INCIDENTI OGGIM 76 ENNE MORTO A SIRACUSA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri a Necropoli del Fusco, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 76 anni è morto. L’episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 14, la Maremonti, dopo il centro commerciale: un’auto, che procedeva verso Siracusa, si è scontrata con un trattore, e l’impatto è stato così devastante al punto che la vettura dopo lo scontro è andata quasi completamente distrutta.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’auto, appunto il 76enne di cui sopra, che è stato soccorso ancora in vita, quindi caricato sull’elisoccorso per essere trasportato in ospedale, ma prima ancora del volo ha purtroppo perso la vita a seguito delle lesioni mortali subite. Secondo quanto emerso sembra che il trattore abbia perso una ruota durante il tragitto e l’auto non ha potuto evitare l’impatto: è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa per omicidio stradale.

Francobollo Gmg 2023 Papa Francesco ritirato dalla Chiesa/ Riferimento a colonialismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA