Incidenti oggi, 4 giovani morti a Cagliari dopo auto ribaltata/ Asaps: 420 morti su strada nei weekend estivi

INCIDENTI STRADALI, TRAGEDIA A CAGLIARI: 4 GIOVANISSIMI MORTI NELLA NOTTE

È purtroppo un altro weekend di sangue quello in corso per gli incidenti stradali: oggi domenica 10 settembre il bilancio si aggrava con altri 4 morti, tutti giovanissimi tra i 18 e i 24 anni, schiantati fuori dalla loro auto ribaltata a Cagliari dopo l’uscita di strada. Il bilancio dell’incidente avvenuto in Viale Marconi, direzione Quartu Sant’Elena, è reso ancora più grave dai due feriti amici delle 4 vittime, anche loro ritrovate nei pressi della Ford Fiesta alle prime luci dell’alba dopo le ore 5.

Come riportano i rilievi della Polizia Stradale di Cagliari, uno degli incidenti più gravi degli ultimi giorni ha visto l’utilitaria guidata da una delle 4 vittime perdere il controllo attorno al cavalcavia dell’Asse Mediano, prima urtando un marciapiede e poi ribaltandosi completamente. Alcuni giovani sono stati sbalzati via nell’impatto, mentre due ragazzi morti e gli altri due feriti sono stati recuperati dai soccorsi: da chiarire ancora perché si trovassero in 6 su una Fiesta omologata per 5. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu e Policlinico ma per fortuna non sono in pericolo di vita: il gruppo di 6 amici erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa quando sono incappati nel terribile incidente.

BILANCIO INCIDENTI STRADALI NELL’ESTATE 2023: I DATI INQUIETANTI DELL’OSSERVATORIO ASAPS

Dopo i primi riscontri sono state rese note le generalità dei 4 ragazzi morti nell’incidente di Cagliari: come riporta l’ANSA, si trattano di Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale di Selargius, Città metropolitana di Cagliari; Omar Zaher; Alessandro Francesco Sanna 19 anni di Assemini; Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini. Trasportati invece in ospedale due 19enni, Alessandro Sainas e Manuel Incostante.

«Ho sentito due botti violentissimi e, corso fuori, ho visto i corpi sull’asfalto», racconta uno dei testimoni che avrebbe assistito all’incidente poco dopo le ore 5. Tra le cause possibili della tragedia la perdita di aderenza dell’auto forse dovuta ad un eccesso di velocità, ma sono in corso indagini per capire meglio cosa possa essere successo. Come emerso intanto dai social in queste ore, il 19enne Picci era scampato il 14 gennaio scorso ad un altro incidente avvenuto sull’Asse Mediano all’altezza dello svincolo per via Cadello, uscita Cagliari. In quel caso la Smart guidata dal suo amico e coetaneo Nicola Columbu finì fuori strada: l’amico era poi morto dopo due settimane di coma al Brotzu a causa di un brutto trauma cranico mentre per Simone Picci bastarono 30 giorni di prognosi. Con queste ultime 4 vittime si aggiorna purtroppo il bilancio degli incidenti stradali in questa difficile estate 2023: secondo l’Osservatorio Asaps per la sicurezza stradale, nel periodo compreso tra giugno e inizio settembre, a perdere la vita sulle strade italiane sono state 420 persone nei soli weekend estivi. Solo in questi primi giorni di settembre sono 27 i decessi: di questi, sono stati 8 gli automobilisti deceduti, 17 i motociclisti e 2 ciclisti.

