Incidenti oggi, 4 morti a Grosseto/ Brindisi, Smart fuori controllo: morta 21enne

Diversi gli incidenti stradali verificatisi oggi e nelle ultime ore, fra cui quello maggiormente chiacchierato, leggasi quello accaduto a Grosseto, dove un anziano a bordo di un’auto ha investito una carovana composta da una ventina di ciclisti, uccidendone tre e ferendone sei. L’episodio è avvenuto in via Pupilli, vicino al passaggio a livello di Braccagni, e secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’82enne Mario Fiorillo si trovava alla guida di un suv quando ha avuto un improvviso malore che gli ha fatto perdere la guida del mezzo, investendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva appunto il gruppo di ciclisti, falciati dal suv: tre sono morti sul colpo, leggasi Antonio Panico, 56 anni, Roberto Seripa, 71 anni, e Milo Naldini di 75 anni. Sei sono invece risultati quelli feriti, fra cui uno ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Careggi, mentre gli altri cinque sono stati trasportati in codice giallo a Grosseto.

Fra le quattro vittime anche lo stesso 82enne alla guida dell’auto, rinvenuto appunto senza vita nel proprio mezzo. Uno dei componenti del gruppo ha raccontato: “Stavamo rientrando da un giro in bici a Massa Marittima – si legge sul sito di RaiNews – ed eravamo tutti in fila quando ho visto la macchina che poi ci ha travolto che si spostava: all’inizio ho pensato avesse trovato un ostacolo o dovesse svoltare, poi ha invaso la corsia opposta e ha travolto chi era dietro di me. Io mi sono salvata perchè ero nella parte davanti del gruppo”.

INCIDENTI OGGI, TRAGICA FINE PER UNA GIOVANE DI BRINDISI

“A quel punto – ha proseguito la testimone – ho sentito un gran frastuono e subito dopo mi sono resa conto della strage. Siamo un gruppo di amici con la passione per la bicicletta ed eravamo partiti tutti insieme questa mattina per un giro in bici come facciamo spesso durante la settimana”. Fra gli incidenti avvenuti, non oggi, ma nella giornata di ieri, anche quello che ha visto coinvolta Federica Annese, ragazza di soli 21 anni, vittima di uno scontro avvenuto presso la strada che collega Ostuni a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi (Puglia).

Sembra che la giovane, che era a bordo di una Smart, abbia fatto tutto da sola, finendo contro un muro e morendo di fatto sul colpo. La ragazza è finita prima fuori strada, anche se non è ben chiaro come abbia fatto a perdere il controllo, forse un colpo di sonno visto che l’incidente si è verificato all’alba. La ragazza era figlia di un noto professionista della zona. Da segnalare infine, fra gli incidenti di oggi, quello avvenuto la notte passata nei pressi di Busto Arsizio, in provincia di Varese: un uomo di 52 anni ha perso la vita, mentre due persone di 38 e 51 sono rimaste ferite dopo uno scontro avvenuto sull’A8.











