Incidenti oggi, 4 ragazzi morti a Bitonto/ 2 feriti gravissimi a Giardini Naxos

Anche oggi, mercoledì 26 aprile 2023, andremo a segnalarvi i principali incidenti che si sono verificati sulle strade italiane e che hanno purtroppo causato delle vittime o dei feriti gravi. Cominciamo da quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Bitonto, in provincia di Bari, dove 4 ragazzi sono morti a seguito di uno scontro fra due auto avvenuto lungo la strada provinciale 231, fra Modugno e Bitorno. Un impatto violentissimo che ha causato anche il ferimento di altre due persone: le vittime hanno fra i 17 e i 27 anni. Fra gli incidenti più gravi anche quello registrato a Bergamo dove è morto un ragazzo di soli 28 anni, tale Marco Moioli, residente in quel di Seriate. In via Borgo Palazzo il ragazzo era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto: un impatto devastante che non ha lasciato scampo al centauro.

Quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, ogni tentativo per rianimare il giovane è andato vano. Secondo la ricostruzione, così come si legge sul Corriere della Sera, il 28enne stava andando al funerale del suocero della sorella, e quando il padre non l’ha visto arrivare ha iniziato a chiamarlo ma non rispondeva. Ad un certo punto è giunta la telefonata della fidanzata Melissa: anche lei lo stava cercando quando quasi casualmente è passata dal luogo dell’incidente ed ha visto il compagno a terra senza vita per una scena straziante.

INCIDENTI OGGI, DUE FERITI GRAVISSIMI A GIARDINI NAXOS

Stando a quanto si legge su Leggo, sembra che la responsabilità sia stata molto probabilmente dello stesso scooterista, che dopo aver superato delle auto incolonnate non si è accorto di una vettura guidata da un anziano 86enne che stava immettendosi sulla strada da un parcheggio.

Un dramma che ha lasciato senza fiato la famiglia Moioli, così come tutti gli amici e i conoscenti del ragazzo deceduto. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello registrato lungo l’autostrada A18, in direzione Messina, nei pressi dello svincolo per Giardini Naxos. Anche in questo caso si sono scontrati un’auto e una moto, e i due passeggeri del mezzo a due ruote sono stati sbalzati a terra sbattendo rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo, vista la gravità dei feriti, anche l’elisoccorso: sembra che i due centauri versino in condizioni disperate, in pericolo di vita.

