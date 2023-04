Incidenti oggi, 4 schianti su A8 Milano-Varese/ Code e feriti durante esodo Pasquetta

4 INCIDENTI OGGI SULLA A8 DI RITORNO DALLA PASQUETTA: FERITI E CODE

Quattro incidenti oggi solo sull’autostrada A8 Milano-Varese confermano purtroppo il “trend” disastroso di queste vacanze di Pasqua tra tamponamenti, code e purtroppo anche vittime. Nella mattinata di Pasquetta le carreggiate dell’A8 diventano poi assurdamente protagoniste con ben 4 incidenti diversi nel giro di pochissime ore: in particolare, dove tra le 10.20 e le 10.40 si sono verificati tre incidenti stradali nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, che hanno causato lunghe code.

Nel primo incidente sono rimaste coinvolte 7 persone, tra cui due bimbi piccolissimi, per fortuna senza grossi danni o ferite gravi: nel secondo schianto, sempre nello stesso tratto, coinvolte tre persone mentre pochi istanti dopo è all’innesto con la A36 a Gallarate che si genera il terzo incidente stradale con lunghissime code poi in direzione Varese all’altezza di Origgio e Castellanza. Nel pomeriggio un quarto e ultimo schianto viene segnalato tra il bivio con la A9 e Origgio ovest: coinvolgi 6 feriti tra cui un bimbo di 4 anni, per fortuna non gravissimi. In tutto solo sull’autostrada dei Laghi oggi 17 persone coinvolte, lunghe code e qualche codice giallo in ospedale.

INCIDENTI OGGI, TRAGEDIA NELLA NOTTE PASQUA A SAN GIULIANO MILANESE

Di vittime invece si parla negli incidenti stradali avvenuti tra oggi all’alba e la notte di Pasqua: dopo un lungo travaglio di condizioni critiche non ce l’ha fatta la donna investita sull’A1 in direzione nord all’altezza di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Stradale e dai sanitari, la donna è morta in seguito alle gravissime ferite inferte dalla tragica fatalità in corso.

In pratica la donna era stata coinvolta in un tamponamento ed era scesa dalla vettura per verificare le condizioni: a quel punto una ulteriore vettura l’ha travolta. Nello schianto coinvolte in tutto due auto, occupate da sei persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni: i soccorritori hanno tentato di portarla in ospedale San Paolo a Milano per le cure, ma per lei non c’è stato nulla da fare (due persone sono state accompagnate in codice giallo all’ospedale di Melegnano). Sempre la sera di Pasqua un altro scontro frontale tragico ha sconvolto la comunità questa volta di Nizza Monferrato: 4 morti giovani nell’incidente in località Ponte Verde a Nizza Monferrato, sulla provinciale 456 del Turchino. Si tratta di un 23enne marocchino di Asti e tre 30enni macedoni nelle zone limitrofe: come riportano le cronache locali del “Fatto Quotidiano”, «la Bmw bianca con a bordo i tre macedoni avrebbe invaso la corsia opposta, urtando violentemente l’altra auto, una monovolume Volkswagen Sharan, condotta dal 23enne astigiano».

