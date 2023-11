Incidenti oggi, 40enne morta dopo un frontale a Novara/ Scontro tra 5 auto ad Agrigento

Il punto sugli incidenti stradali avvenuti oggi in Italia non è purtroppo privo di vittime. Una donna di 40 anni ha perso la vita questa mattina all’alba lungo la strada statale 142 Biella – Borgomanero in territorio del comune di Cavallirio, in provincia di Novara. La causa è da ricondurre ad un drammatico frontale, la cui dinamica è ancora da chiarire.

Terremoto oggi Canale di Sicilia meridionale M 2.7/ Ingv ultime notizie, lievi scosse a Savona

La quarantenne, originaria di Grignasco, era al volante della sua automobile quando quest’ultima si è scontrata frontalmente con un’altra vettura all’altezza di una fonderia. I passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 118. I soccorritori, al loro arrivo, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il conducente dell’altra vettura, invece, ha riportato delle ferite di media entità e attualmente si trova all’ospedale di Borgomanero in codice giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Arona per i rilievi e un mezzo della Guardia di finanza.

Belgio, maxi allarme bomba: 27 scuole chiuse/ Incubo terrorismo in Europa: allerta ghetti a Bruxelles

INCIDENTI OGGI: SCONTRO COINVOLGE 5 AUTO NELL’AGRIGENTINO, ALTRO SINISTRO AD AVELLINO

Ad Agrigento invece tra gli incidenti di oggi ce n’è uno che ha coinvolto ben cinque vetture. Lo scontro è avvenuto questa mattina nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la causa sia un sorpasso azzardato di una automobile, che vedendo arrivare un altro veicolo dalla direzione opposta è stata costretta a sterzare, travolgendo tre macchine che erano parcheggiate. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai passanti. Sul posto è giunta un’ambulanza, i cui sanitari hanno prestato le prime cure all’unico ferito, il quale non è in gravi condizioni. Il bilancio è dunque rassicurante.

Patrizia Nettis giornalista morta in casa a Fasano/ Il giallo dell'ultima notte, spunta una chat...

È di un ferito anche il bilancio di un incidente che, nel corso della notte, è avvenuto nella provincia di Avellino. Ad essere coinvolta è stata un’autovettura che procedeva lungo la Napoli – Bari. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone. L’uomo alla guida, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ed è capottato concludendo la sua corsa contro il guardrail. È scoppiato un principio di incendio, subito spento dai Vigili del Fuoco. Nessuno è rimasto gravemente ferito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA