Incidenti oggi, 40enne morto a Roma/ Motociclista contro due auto: impatto devastante

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 14 settembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia in queste ore. Partiamo da quanto accaduto a Roma nella giornata di ieri, dove purtroppo ha perso la vita un uomo di 40 anni. La vittima era a bordo della sua motocicletta e stando a quanto riferito dall’edizione online del quotidiano Il Giorno e dall’Adnkronos, stava procedendo sulla via Ostiense: all’altezza del civico numero 2183 ha però urtato un’auto e il volo gli è stato fatale.

Stando alla ricostruzione sembra che il motociclista sia finito contro una Renault Megane che procedeva nella direzione opposta, guidando verso Ostia Antica, dopo di che sarebbe finito anche contro una Opel che ha cercato di evitare lo stesso centauro. Un doppio scontro devastante che non ha lasciato alcuna speranza al 40enne in sella alla sua moto. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato il personale medico dell’Ars 118, intervenuto sul posto con un’auto medica e un’ambulanza: nonostante i tentativi ripetuti di rianimarlo alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, dichiarandone la morte sul posto.

INCIDENTI OGGI, 124 MORTI SULLE STRADE DI ROMA DA INIZIO ANNO

Sul posto anche gli uomini dei vigili urbani del X Gruppo Mare che hanno effwttuato tutti i rilievi del caso dopo aver chiuso la strada al traffico all’altezza di via del Fosso di Dragoncello. Illeso l’automobilista contro cui si è scontrata la moto, ma è stato comunque portato all’ospedale per un accertamento, presso il Giovambattista Gradsi di Ostia, dove è stato anche sottoposto all’alcol test e al drug test.

Da ricostruire con esattezza quanto accaduto fatto sta che sulle strade di Roma è stata una vera e propria strage quest’anno a causa degli incidenti. Dal primo gennaio 2023 sono infatti morte ben 124 persone, praticamente 4 al mese, una a settimana, e di queste 85 nella sola area urbana della Capitale e sul Gra.

