Incidenti oggi, 40enne ucciso da camion a Napoli/ Si sarebbe gettato volontariamente sotto il mezzo pesante

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 15 novembre 2023, su quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi nelle ultime ore in Italia. Cominciamo da quello avvenuto a Licola, in provincia di Napoli, dove un uomo di 40 anni è deceduto. L’episodio si è verificato in via S. Nullo, così come riportato da Cronaca Flegrea, dove la vittima è stata travolta da un tir. Secondo quanto emerso a morire sarebbe stato un immigrato che pare si sia di fatto suicidato.

Stando alla ricostruzione, infatti, il 40enne si sarebbe avventato contro un camion in corsa, dopo aver dato in escandescenze, e l’impatto con il mezzo pesante sarebbe stato violentissimo. Non c’è stato scampo per lo stesso, visto che il 40enne è morto sul colpo e nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 ne è stato dichiarata la morte sul colpo. Sul luogo segnalato anche gli uomini della polizia locale di Giugliano che hanno aperto un’indagine su quanto accaduto, e la strada dove si è verificato l’incidente è rimasta chiusa a lungo al traffico per effettuare tutti i rilievi del caso.

INCIDENTI OGGI, 38ENNE CHE HA CAUSATO L’INCIDENTE IN SARDEGNA SI E’ COSTITUITO

La salma è stata in seguito sequestrata e trasferita presso il Centro di Medicina Legale di Napoli dove è stata eseguita l’autopsia, così come disposto dal pubblico ministero di turno. Sotto choc l’uomo alla guida del mezzo pesante che è stato trasferito in ospedale per tutte le cure del caso. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche i risvolti del tragico scontro avvenuto nella notte fra sabato e domenica in Sardegna, precisamente lungo la strada statale 387 al chilometro 14,200, vicino al bivio per Soleminis.

Aveva perso la vita il 32enne Daniele Picciau, mentre altri due ragazzi di Dolianova erano rimasti feriti. A provocare l’incidente era stata una BMW Serie 1 color Blu Estoril il cui conducente si era dato alla fuga, rendendosi irreperibile: ieri si è costituito, e in seguito è stato denunciato per omicidio stradale. Si tratta di un disoccupato 38enne di Dolianova.











