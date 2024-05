Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano/ Roma, passante travolto da furgone

Anche oggi, giovedì 9 maggio 2024, andiamo a vedere quali sono stati purtroppo i principali incidenti mortali che si sono verificate lungo le strade del nostro territorio. Nonostante siano passate poche ore dall’inizio del giorno, sono già due le vittime segnalate, a cominciare da quella avvenuta nella provincia di Milano. Come riferito dai colleghi di Today, lungo la tangenziale est, l’A51, un uomo è stato investito ed è morto sul colpo. L’episodio si è verificato di preciso nel tratto tra l’uscita 7 Rubattino e l’uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate, in direzione nord, ed ha visto coinvolto un 41enne.

Sul luogo segnalato si è recato il personale sanitario alle ore 5:21 di oggi, e una volta preso in carico l’uomo, nonostante ogni tentativo per rianimarlo e salvargli la vita, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, ma come detto sopra, erano troppo gravi le ferite riportate e nulla si è potuto fare. In loco anche gli agenti della polizia stradale di Assago per i rilievi e il regolamento del traffico, e al momento non è ben chiaro cosa sia successo.

INCIDENTI OGGI, INVESTITO SULLA TANGENZIALE EST DI MILANO: COSA E’ SUCCESSO?

Sicuramente si è trattato di un uomo che era sulla tangenziale a piedi, cosa ovviamente non permessa, è bisognerà capire il perchè di tale situazione. L’incidente ha avuto pesanti ripercussio sul traffico locale, con l’arteria che è rimasta a lungo bloccata fino a poco tempo fa, visto che Milano Serravalle, che gestisce le tangenziali di Milano, ha fatto sapere che alle ore 6:30 vi erano già tre chilometri di coda.

Fra gli incidenti più gravi di oggi, anche quello accaduto a Roma, dove una persona è stata investita. In questo caso l’episodio si è verificato sulla via del Mare nella capitale, al km 10,250 in direzione Ostia, poco dopo le ore 5:00 di questa mattina nella zona di Tor di Valle. Stando a quanto fatto sapere dal quotidiano Il Messaggero attraverso il sito web, a travolgere l’uomo è stato un furgone Volkswagen Transporter e sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

INCIDENTI OGGI, UCCISO DA FURGONE A ROMA: INDAGINI IN CORSO

A guidare il furgone un italiano di anni 57 che subito dopo l’impatto con la vittima si è fermato per prestare soccorso e chiamare il personale sanitario. La strada, riferisce ancora Il Messaggero, è rimasta chiusa per tutti i rilievi per diverse ore, con il traffico a senso unico alternato fino a che le operazioni non sono concluse.

Anche in questo caso va chiarita la dinamica di quanto accaduto e a riguardo sono in corso le indagini accurate da parte della polizia locale che vuole cercare di comprendere eventuali responsabilità. Inoltre non si è ancora risaliti all’identità della vittima visto che l’uomo che è stato investito e ucciso era privo di documenti, di conseguenza non è da escludere possa essere una persona senza fissa dimora. Da precisare inoltre che il 57enne che era alla guida del furgone è risultato essere negativo all’alcoltest, ed è stato denunciato per omicidio stradale, con il suo furgone che è stato sottoposto a sequestro.

