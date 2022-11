Incidenti oggi, 42enne morto a Roma/ Scontro auto-furgone a Piacenza, una vittima

Andiamo a vedere anche oggi, giovedì 24 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane e che hanno purtroppo causato delle vittime. Partiamo da quanto accaduto ieri in quel di Piacenza, precisamente fra i Comuni di Pontenure e Cadeo, dove una donna ha perso la vita. L’episodio si è verificato in serata, e la vittima è una donna di 88 anni che è morta sul colpo dopo essersi scontrata con un furgone.

L’anziana signora era alla guida di un’auto che per cause ancora da chiarire nel dettaglio si è scontrata con un furgone, un impatto frontale devastante che non ha appunto lasciato scampo alla stessa. Solamente ferito in maniera lieve il conducente del furgone, che è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo segnalato, come riferito dai colleghi di Piacenzatoday, si sono recati anche gli uomini della polizia locale dell’Unione Valnure-Valchero, nonchè i carabinieri di Pontenure: la circolazione è rimasta bloccata a lungo in entrambi i sensi di marcia, fino a che la strada non è stata liberata e la salma trasferita all’obitorio locale. Indagini in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO SCOOTER-AUTO: MORTO UN UOMO DI 42 ANNI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello verificatosi in provincia di Roma nella giornata di ieri e che purtroppo è costato la vita ad un motociclista di 42 anni. La vittima, come riferito da RomaToday, è rimasta coinvolta in un sinistro avvenuto ieri in quel di San Cesareo: a bordo del suo scooter ha impattato contro un’auto, morendo praticamente sul colpo.

Lo scontro si è verificato di preciso in via di Colle del Noce, provincia sud della capitale, all’altezza della rotatoria con via Ada Negri. Il 42enne, dopo essersi scontrato con l’auto è stato scaraventato a terra con un devastante impatto, e le sue condizioni fisiche sono apparse fin da subito critiche. Una volta che il personale medico è giunto sul luogo segnalato, ogni tentativo di rianimare lo scooterista è andato vano. Anche in questo caso resta da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

