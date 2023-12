Incidenti oggi, 43enne morto a Messina dopo schianto in furgone/ 88enne investita a Latina

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati sulle strade del nostro Paese e che hanno purtroppo causato vittime o feriti gravi. Cominciamo da quello avvenuto a Messina, in Sicilia, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita. Si tratta dell’operaio albanese che era rimasto gravemente ferito sabato sera, a seguito di un incidente avvenuto lungo l’autostrada A20, la Messina-Palermo, nei pressi di Acquedolci. Il 43enne, un operaio originario dell’Albania, era stato rinvenuto già in condizioni disperate, e poche ore dopo i soccorsi gli era stata amputata una gamba viste lo stato dell’arto.

L’uomo si trovava sul sedile passeggero di un furgone preso a noleggio da un imprenditore della zona, e stava facendo rientro a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono andati a sbattere contro un carro attrezzi parcheggiato ai margini della carreggiata, nel contempo giunto sul luogo per soccorrere un automobilista in panne. Nell’incidente erano rimaste ferite altre due persone in modo lieve: erano state curate in ospedale e quindi dimesse poche ore dopo.

INCIDENTI OGGI, 88ENNE MORTA A LATINA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Terracina, in provincia di Latina, dopo una donna di 88 anni è morta, investita da un camion. L’investimento si è verificato lungo via Don Orione, nei pressi della chiesa del Santissimo Salvatore in piazza Garibaldi, e per l’anziana non vi è stato nulla da fare: quando infatti gli uomini del soccorso si sono recati sul luogo segnalato, la stessa era già morta a causa delle gravissime ferite riportate, di conseguenza ne è stato decretato il decesso sul colpo.

L’impatto fra il camion e l’88enne è stato violentissimo, e il conducente del mezzo pesante è stato portato presso l’ospedale Fiorini di Terracina sotto choc. Da ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ed eventuali responsabilità.











