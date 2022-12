Incidenti oggi, 44enne investito da bus/ Teramo, 42enne fuori strada: morto sul colpo

Facciamo il quotidiano punto sugli incidenti che si sono verificati oggi o nelle ultime ore in Italia, gli scontri più gravi registrati sulle nostre strade. Cominciamo da quanto avvenuto ieri a Teramo, nella regione Abruzzo, dove ha perso la vita un 42enne lungo la strada provinciale 18, nei pressi di Varano. Stando a quanto riferito dagli organi di informazione locali, l’uomo deceduto era a bordo di una Toyota Aygo quando ad un certo punto ha lasciato la sede stradale finendo violentemente contro la scarpata.

L’auto si è in seguito ribaltata sulla carreggiata per diversi metri, fino ad arrestare la propria corsa senza controllo. Sul luogo sono intervenuti pochi minuti dopo gli uomini del vigili del fuoco nonché il personale del 118, ma per il 42enne, estratto non a fatica attraverso il cofano posteriore, non vi era più nulla da fare: morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. In base a quanto ricostruito l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, e non è ben chiaro se all’origine dell’incidente vi sia stata una distrazione, un malore o magari un guasto meccanico.

INCIDENTI OGGI, 44ENNE AUTISTA DI BUS INVESTITO A SALERNO: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in provincia di Salerno, di preciso lungo la strada provinciale 2 al Valico di Chiunzi, dove è morto un uomo di 44 anni. Questi, autista della Sita Sud originario di Castel San Giorgio, è stato travolto dallo stesso mezzo che guidava, un pullman.

Ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto ma sembra che la vittima avesse parcheggiato il pullman in pendenza per poi scendere e salutare un collega con cui scambiarsi gli auguri di Natale. Mentre l’autista era a terra davanti al mezzo, il bus ha iniziato a muoversi e a prendere velocità, finendo contro lo stesso 44enne che investito è morto di fatto sul colpo. Anche in questo caso l’intervento del personale sanitario a nulla è valso, visto che l’uomo è rimasto subito vittima dell’investimento.

