Incidenti oggi, 44enne morto ad Ancona dopo scontro moto-auto/ Una vittima anche a Musile

Anche oggi facciamo il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore sulle strade italiane, scontri drammatici che hanno causato vittime o feriti molto gravi. Partiamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Ancona dove ha perso la vita un uomo di 44 anni, mentre una seconda persona è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato in quel di Trecastelli, precisamente fra le frazioni di Monterado e Castel Colonna e stando alla prima ricostruzione il 44enne era a bordo di una moto, una Kawasaki, assieme all’altra persona ferita, quando si è schiantato contro un mezzo agricolo, colpendolo in coda (forse il rimorchio di un trattore).

L’impatto è stato violentissimo, al punto che il motociclista alla guida, quando gli uomini del soccorso sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il passeggero è rimasto invece gravemente ferito ed è stato poi trasportato presso l’ospedale più vicino, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che si trova a Torrette: come detto sopra non è comunque in pericolo di vita. Da ricostruire con esattezza quanto accaduto per cercare di accertare se le responsabilità siano completamente del motociclista o del guidatore del mezzo: al lavoro gli inquirenti.

INCIDENTI OGGI, 46ENNE MORTO A MUSILE DI PIAVE

Fra gli incidentipiù gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Venezia, precisamente lungo la strada provincia 50, in via Argine San Marco, tra Musile e Fossalta di Piave. In questo caso ha perso la vita alle prime ore di ieri il 46enne Claudio Cibin, residente nella frazione di Millepertiche, deceduto dopo che è stato travolto mentre era in sella al suo scooter.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che la vittima sia stato urtato da un’automobile, per poi sbilanciarsi e cadere: proprio in quegli istanti stava provenendo un’altra auto dalla direzione opposta che non è riuscita ad evitarlo: per l’uomo non vi è stato alcuno scampo, morto sul colpo. L’automobilista alla guida della prima auto, quella che ha fatto perdere il controllo il 46enne, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale.

