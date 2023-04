Incidenti oggi, 44enne morto ad Ottaviano/ Due tamponamenti con 5 tir lungo l’A1

Quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti oggi e nelle ultime ore? Lo scopriremo su queste pagine, analizzando nel dettaglio gli scontri più drammatici registrati sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto presso il Comune di Ottaviano, in provincia di Napoli, dove si è verificata una vittima.

Purtroppo un’auto su cui viaggiava un uomo di 44 anni è andata a sbattere contro un muro situato in via Cimitero e l’impatto è stato devastante. Secondo quanto emerso, infatti, quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dello scontro per il guidatore a bordo dell’auto non vi era già più nulla da fare. La vittima (la cui identità non è stata resa nota), era a bordo di una Ford Fiesta che è finita fuori strada per delle cause ancora da accertare, molto probabilmente a causa di un sorpasso sbagliato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’episodio, partendo dal fatto che nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Le due persone che erano a bordo con il 44enne sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita.

INCIDENTI OGGI, 5 MEZZI PESANTI SI SONO SCONTRATI IN A1: I DETTAGLI

Fra gli incidenti che vi dobbiamo riportare oggi anche quello avvenuto lungo l’autostrada A1, precisamente fra i caselli di Modena e Reggio Emilia, in Emilia Romagna. Ben cinque mezzi, come riferito dal quotidiano Il Giorno nella sua edizione online, sono rimasti coinvolti in due diversi schianti, paralizzando il traffico in zona. Sul posto si è recato un massiccio dispiegamento di uomini dei soccorsi stradali, a cominciare dai vigili del fuoco di Modena che sono stati impegnati sui due scontri avvenuti l’uno a 4 chilometri di distanza dall’altro.

Il primo incidente è avvenuto al km 154 fra un autocarro e un autotreno: dopo l’urto il rimorchio del tir si è staccato e i due occupanti del primo mezzo pesante sono rimasti feriti, entrambi trasportati presso l’ospedale Baggiovara (uno è stato trasferito in elisoccorso vista la gravità). Il secondo tamponamento è invece avvenuto al km 150 ed ha coinvolto ben tre mezzi pesanti fra cui uno trasportante merci pericolose. Fortunatamente non si è verificata alcuna vittima ma come detto sopra, il doppio tamponamento ha bloccato il traffico per diverso tempo.

