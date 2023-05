Incidenti oggi, 45enne morta a Torino dopo frontale/ 52enne deceduto a Sestu

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore in Italia e cominciato da quanto è accaduto in quel di Sestu, in provincia di Cagliari, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita. L’incidente di cui è stato vittima è stato terribile: l’uomo è caduto da un cavalcavia lungo la strada statale 131 Carlo Felice nel tratto che collega Sestu a San Sperate. Secondo quanto riferito da Castedduoline il 52enne si chiamava Ignazio Melis, originario di Cagliari, che lavorava presso il mercato ortofrutticolo.

L’uomo era a bordo di un’Opel Astra station wagon, e all’altezza di un negozio di arredamenti ha perso il controllo del proprio mezzo, non è ben chiaro per quale motivo, sfondando il guard rail e finendo di sotto dopo aver trapassato le protezioni di metallo e facendo un volo di diversi metri. Una volta che l’auto ha toccato terra si è ribaltata e poi accartocciata, e per l’occupante non vi è stato nulla da fare: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per il 52enne non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate a seguito del volo e del ribaltamento. Non è ben chiaro se l’uomo sia morto prima del volo o dopo, in ogni caso sarà l’autopsia a stabilire con certezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, 45ENNE MORTA A TORINO: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quanto accaduto a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino, dove ha perso la vita una donna di 45 anni. La vittima si chiamava Maria Puglia, residente nella Valle d’Aosta.

Secondo la ricostruzione la donna era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata violentemente con una Fiat Grande Punto all’incrocio fra la provinciale 73 e via Ruffini. L’impatto, stando alla ricostruzione, sarebbe stato devastante e quando il 118 è giunto nella zona dell’incidente per la 45enne non vi era già più nulla da fare. Nello scontro si è verificato anche un ferimento, quello del 23enne che si trovava in auto con la vittima e che al momento è ricoverato presso il Cto di Torino in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Nell’altra vettura viaggiavano due ragazzi di 22 e 28 anni, entrambi ricoverati presso l’ospedale Giovanni Bosco. Da accertare eventuali responsabilità.

