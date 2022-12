Incidenti oggi, 46enne morto in moto a Ragusa/ Frontale a Brindisi: deceduto 78enne

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle ultime ore, i casi che andiamo a raccontarvi oggi, sabato 3 dicembre 2022. Partiamo dal terribile scontro che si è verificato ieri in quel di Ragusa, in Sicilia, dove ha perso la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto riferito da numerosi media locali, la vittima si trovava in sella alla sua moto, una Ducati, quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada rovinosamente. In base alle indiscrezioni emerse, l’incidente si sarebbe verificato di preciso in via Madame Curie a Cava d’Aliga, frazione di Scicli, paese quest’ultimo di cui il deceduto era originario.

A far perdere la vita al 46enne motociclista un devastante impatto dello stesso con un palo della luce che di fatto non gli avrebbe lasciato scampo. Sul luogo, infatti, si sono recati pochi minuti dopo la chiamata gli uomini del soccorso anche con un elicottero, ma nonostante i tentativi disperati di rianimarlo per lo stesso centauro non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate a seguito dello scontro con il palo della luce. La polizia municipale, giunta sul posto assieme ai soccorritori, sta indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto.

INCIDENTI OGGI, UN ANZIANO 78ENNE MORTO DOPO FRONTALE NEL BRINDISINO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto sempre nella giornata di ieri in Puglia, precisamente in provincia di Brindisi. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 78 anni. La vittima era a bordo della sua auto, un’utilitaria Fiat Panda, lungo la strada provinciale Sp 81, quella che collega Tuturano a Mesagne, quando si è scontrata con un’altra auto, una Seat guidata da un 31enne.

E’ stato un impatto davvero impressionante che non ha lasciato scampo alle stesso anziano 78enne, morto sul colpo. Ferito invece l’altro automobilista, che è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. Anche in questo caso alla polizia locale sono state affidate le indagine per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

