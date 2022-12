Incidenti oggi, 48enne morta in centro commerciale a Roma/ Un decesso a Sirmione

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi e nelle scorse ore, il consueto appuntamento con i sinistri principali avvenuti sulle strade italiane e che hanno purtroppo causato morti e feriti. Cominciamo l’elenco con quanto accaduto a Roma, dove una donna di anni 48 ha perso la vita. L’episodio che l’ha vista coinvolta ha fatto il giro del web nel pomeriggio di domenica: la vittima era a bordo del suo scooter presso il parcheggio del centro commerciale Roma Est, quando, per cause ancora ignote, ha perso il controllo del proprio mezzo, precipitando dall’ultimo piano dello stesso “autosilo”.

Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.0 in Indonesia

Soccorsa nel giro di pochi istanti, la 48enne è apparsa subito in condizioni disperate, ed è stata quindi soccorsa e portata poi presso l’ospedale policlinico di Tor Vergata con ferite giudicate gravissime. Purtroppo, dopo qualche ora di agonia, nella serata è arrivata la triste notizia del suo decesso. La vittima era un’agente di polizia che ha lavorato per anni presso gli istituti penitenziari di Roma, ed è finita contro le barriere a protezione dei parcheggi per poi poi essere sbalzata dalla sella e fare un volo di diversi metri (il mezzo è rimasto invece bloccato all’ultima piano). In corso tutte le indagini del caso per ricostruire nel dettaglio l’accaduto ed escludere un eventuale coinvolgimento di una seconda persona.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin sentito in Procura: "Un gomitolo in casa..."

INCIDENTI OGGI, 82ENNE PENSIONATO INVESTITO E UCCISO A SIRMIONE

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportate oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri presso la nota località di Sirmione, sul lago di Garda, in provincia di Brescia. In questo caso a perdere la vita è stato un anziano signore di anni 82, coinvolto in uno scontro stradale presso via San Martino della Battaglia.

L’uomo stava passeggiando a piedi quando è stato investito da un’auto: le sue condizioni sono subito apparse critiche, e l’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale di Brescia: purtroppo per il pensionato non vi è stato nulla da fare, deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio lombardo. Non è chiaro se l’automobilista che l’ha investito sia scappato o abbia prestato soccorso.

Legge contro ses*o extraconiugale: 1 anno di galera/ Indonesia, anche per turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA