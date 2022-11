Incidenti oggi, 48enne morto a Lecce/ Scontro auto-tir a Foggia: una vittima

Come ogni giorno anche oggi, martedì 22 novembre 2022, andremo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Lecce, dove un uomo di 48 anni ha purtroppo perso la vita.

L’episodio gravissimo si è verificato, come riferito dai colleghi di Leccetoday, presso la strada provinciale che da Casarano porta a Taurisano, e l’incidente è avvenuto attorno alle ore 18:00 di ieri. Ancora da chiarire nel dettaglio quanto accaduto, ma si sa che la vittima si trovava a bordo di una Renault Modus in compagnia della moglie e delle due figlie. Ad un certo punto ha impattato violentemente con un trattore, e per l’uomo alla guida non vi è stato nulla da fare: morto sul colpo. Solo ferite, fortunatamente, la moglie e le figlie, anche se la prima è stata trasportata in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO AUTO-TIR A FOGGIA, UN MORTO

Sul luogo segnalato sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale, mentre i sanitari prestavano soccorso alle persone coinvolte: purtroppo per il 48enne alla guida dell’auto non vi è stato nulla da fare. Fra gli incidenti più gravi di oggi, anche quello avvenuto sempre in Puglia, questa volta in provincia di Foggia. Lo scontro è avvenuto attorno alle ore 17:30 di ieri, lungo la strada statale 16, alle porte della nota cittadina pugliese.

A scontrarsi molto violentemente un’automobile e un tir, e il bilancio del sinistro è grave: la morte di una persona, un 70enne che guidava l’auto, le cui generalità non sono note. Anche in questo caso è stato importante il dispiegamento di mezzi di soccorsi per prestare le cure alle persone coinvolte e nel contempo mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall’incidente, ma per il 70enne non vi è stato nulla da fare.

