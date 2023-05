Incidenti oggi, 49enne centauro morto a Como/ A Palermo deceduta una 87enne

Andiamo a fare il punto anche per la giornata di oggi, sabato 27 maggio 2023, su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi che sono avvenuti nelle scorse ore sulle strade della nostra penisola. Sulla Palermo-Agrigento una donna ha perso la vita all’altezza di Bolognetta, nel palermitano. Coinvolti nel sinistro due automobili e un furgone, e la vittima aveva 87enne, un’anziana residente a Campofelice di Fitalia, tale Giuseppina Costanza.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Campi Flegrei

Ferito invece il figlio della stessa, un uomo di 44 anni, e una ragazza di 21 anni che si trovava invece a bordo dell’altro vettura coinvolto nell’incidente: entrambi non sono comunque stati soccorsi in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, così come si legge su Tag24, sembra che l’auto con a bordo l’87enne e il figlio si stesse dirigendo verso Agrigento, una Opel Corsa, quando ad un certo punto la stessa vettura sarebbe finita violentemente contro un furgone, un Daily dell’Iveco, per poi urtare la Peugeot 5008 con a bordo la 21enne. Per l’anziana signora purtroppo non vi è stato nulla da fare visto che quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo dell’incidente la donna era già morta, e ne è quindi stato dichiarato il decesso sul posto.

Georgia, cresce intolleranza verso profughi russi/ Le proteste "Non siete benvenuti"

INCIDENTI OGGI, 49ENNE MORTO IN PROVINCIA DI COMO

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto in Lombardia, di preciso a Cermenate in provincia di Como. Sulla strada Statale dei Giovi, nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 maggio, due moto sono venute a contatto e ad avere la peggio è stati un 49enne che ha pestato violentemente a terra.

Un impatto devastante e quando il personale del 118 è giunto a prestare soccorso al motociclista, lo stesso era già in condizioni disperate a causa molto probabilmente di un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sembra che dopo l’urto l’uomo abbia perso il casco, finendo così per pestare la testa e morendo poco dopo. Illeso l’altro centauro, un ragazzo di 33 anni.

Bassetti: “Rischio alto di infezioni in Emilia”/ “Zanzare potrebbero creare problemi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA