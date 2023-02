Incidenti oggi, 49enne centauro morto a Lanciano/ Una vittima anche a Messina

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti, dove ha perso la vita un uomo di 49 anni. La vittima era a bordo della motocicletta rimasta coinvolta in un grave sinistro avvenuto quattro giorni fa attorno alle ore 19:30 presso la strada statale 84 Frentana. All’altezza del bivio per Torre Marino una Renault Megane Scenic condotta da una persona di Lanciano ha impattato violentemente contro la motocicletta del 49enne.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che la due ruote si sia allargata troppo nell’affrontare una curva, un errore che purtroppo è costato la vita al centauro, morto dopo 4 giorni in agonia. Nell’urto frontale con la vettura l’uomo era stato sbalzato a terra violentemente sull’asfalto: soccorso in condizioni disperate era stato ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Chieti con vari traumi, e nelle scorse ore ha esalato l’ultimo respiro.

INCIDENTI OGGI, 55ENNE MORTO A MESSINA: AUTO IN UN BURRONE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportare oggi anche quello avvenuto in provincia di Messina, in Sicilia, lungo la strada provinciale 155 che collega Rocca di Capri Leone a diversi comuni dei Nebrodi. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 55 anni di Longi, che è stato trovato morto vicino alla sua auto dopo essere finito in un burrone.

Sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo visto che nessun’altra vettura è rimasta coinvolta, ma in ogni caso gli inquirenti hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza l’accaduto. I parenti avevano denunciato la sua scomparsa dalla giornata di ieri dopo che non erano più riusciti a mettersi in contatto, e i soccorritori hanno quindi iniziato a battere le zone frequentate dall’uomo, trovando la Jeep di proprietà della vittima caduta in un burrone, completamente distrutta. Bisognerà capire cosa sia successo e non è da escludere un malore alla guida ma anche una distrazione o un guasto tecnico.

