Incidenti oggi, 49enne morto a Cremona/ A Fidenza un ferito gravissimo

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in queste ore in Italia, scontri drammatici che hanno causato vittime o feriti. Partiamo da quanto registrato ieri sulla Paullese, in quel di Cremona, in Lombardia. Purtroppo un uomo di 49 ha perso la vita a seguito di un impatto violentissimo con un camion. La vittima, come riferito da Tag24, si trovava a bordo di un SUV di medie dimensioni, una Dacia Sandero, quando si è scontrata con un mezzo pesante che giungeva nell’opposto senso di marcia.

Non è ben chiaro come sia stata la dinamica ma non è da escludere una manovra azzardata di uno dei due conducenti. In ogni caso, come detto sopra, ad avere la peggio è stato il guidatore del SUV, che è stato soccorso in condizioni disperate dagli uomini del 118 e dei vigili del fuoco: quando infatti gli operatori sanitari sono giunti sul luogo segnalato la vittima non era già più cosciente dopo di che ne è stato dichiarato il decesso sul posto poco dopo. Praticamente illeso invece il camionista che è stato curato in loco senza alcuna conseguenza, ma che è apparso visibilmente in stato di choc.

INCIDENTI OGGI, UN MORTO A CREMONA, UN FERITO GRAVISSIMO A PARMA

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri e precisamente sulla Paullese, ex strada statale SS415, all’altezza dello svincolo che conduce al comune di Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona. Visto il forte impatto la Dacia Sandero ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata, adagiandosi su un terreno agricolo. Impressionanti le immagini dell’auto, decisamente danneggiata in numerose parti e che facnno chiaramente comprendere come l’impatto non abbia lasciato scampo al 49enne.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto a Fidenza, in provincia di Parma, dove un uomo si è ferito in maniera molto grave nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto emerso si sarebbe verificato un tamponamento fra un’auto, un furgone e un trattore, con quest’ultimo che si è ribaltato. Lo scontro è avvenuto in tangenziale nord, e tre persone sono rimaste ferite tra cui uno risultato gravissimo, trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Parma. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico che è rimasto bloccato per ore.

