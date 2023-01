Incidenti oggi/ 49enne travolto è ucciso da un’auto: 65enne non s’è accorta di nulla

Facciamo il punto su quali siano gli incidenti più gravi di oggi, martedì 24 gennaio 2023, gli scontri che hanno purtroppo causato delle vittime sulla strade del nostro Paese. Cominciamo con quanto avvenuto nella giornata di ieri a Pavia, dove ha perso la vita un ciclista di 49 anni, investito da un’auto pirata. Sul posto, una volta lanciati i soccorsi, si sono recati gli uomini del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo a bordo della sua bicicletta non vi è stato nulla da fare: trasportato in condizioni disperate presso il San Matteo, è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio pavese.

A travolgerlo è stata una 65enne che in base alla ricostruzione riportata da Virgilio, dopo l’investimento si sarebbe recata regolarmente presso il posto di lavoro, una scuola della zona essendo la stessa una docente. La polizia municipale ha in seguito fatto visita all’istituto scolastico stesso, ed ha avvisato la donna di quanto accaduto. La vittima si chiamava Daniele Marchi e per un curioso scherzo del destino era anch’esso un insegnante, precisamente un maestro d’asilo. Stava pedalando sul Lungoticino, non troppo distante dal comando di polizia locale, quando è stato urtato dall’auto con al volante la 65enne.

INCIDENTI OGGI, 49ENNE INVESTITO DA AUTO: LA VERSIONE DELLA 65ENNE

La donna, insegnante dell’istituto Bordoni, ha sostenuto di non essersi accorta di nulla e di aver quindi proseguito regolarmente la sua marcia, ma la vicenda deve essere ancora chiarita nella sua interezza a cominciare dalla dinamica dello scontro, senza dubbio fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi. Sembra che il ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell’auto che l’ha urtato, una Renault Captur, e l’impatto sarebbe avvenuto nei pressi di piazzale Europa.

Mentre il 49enne si trovava esanime a terra, la professoressa al volante del SUV compatto stava parcheggiando a poche centinaia di metrie dopo essersi recata in aula alcuni suoi studenti hanno sentito del trambusto ed hanno individuato alcuni agenti della polizia municipale che giravano attorno all’auto della stessa 65enne. La donna ha quindi chiesto spiegazioni ai vigili ed è rimasta senza parole. «Non mi sono accorta di aver colpito quel ragazzo in bicicletta, e ho proseguito fino al parcheggio normalmente», avrebbe riferito agli agenti. Ora la stessa è accusata di omicidio stradale e omissione di soccorso e sarà il giudice, in caso di processo, a stabilire se sarà colpevole o se la sua versione dei fatti corrisponde al vero.

