Incidenti oggi, 50enne ciclista investito a Como/ Donna 78enne morta a Frosinone

Come ogni mattina anche oggi, martedì 18 ottobre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto ieri pomeriggio in quel di Fino Mornasco, località in provincia di Como, dove un ciclista è morto investito da un’auto. Stando a quanto riferito da ComoToday, l’incidente sarebbe avvenuto in via Tevere nella nota località del comasco, e per il ciclista investito, un uomo di 50 anni, non vi è stato nulla da fare.

Terremoto oggi Catanzaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Quando i soccorsi si sono presentati sul luogo segnalato con un’ambulanza e un’auto medica, il ciclista era già in condizioni disperate; è stato quindi trasportato presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ma una volta giunto nel nosocomio ha esalato l’ultimo respiro per via delle gravissime ferite riportate. L’uomo, in base alla ricostruzione, sarebbe stato centrato in pieno da una vettura, e quindi sbalzato a circa una decina di metri di distanza: un impatto violentissimo che ha causato un arresto cardiaco, oltre ad un trauma cranico e uno addominale.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, incontro Berlusconi-Meloni: “Clima di unità”

INCIDENTI OGGI, ARRESTATO IL PIRATO DELL’A10

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto domenica scorsa, 16 ottobre, e in cui aveva perso la vita un sassarese di 74 anni, Giovanni Antonio Sogos, lungo l’A1. Con lui vi era la moglie, Angela Mancino, soccorsa in condizioni disperate, ma ancora in vita, e che purtroppo è deceduta nella giornata di ieri dopo 24 ore di agonia.

L’incidente era avvenuto in direzione Roma, nel frusinate, e la vittima aveva perso improvvisamente il controllo ribaltandosi più volte. Infine, fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello di domenica in A10, il tamponamento fra una Bmw X5 e un camion che aveva provocato la morte di un uomo: il conducente dell’auto, un 28enne di origini ucraine, era fuggito ed è stato ieri arrestato con le accuse di omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso.

INTERNET & MINORI/ La strategia Ue per proteggerli online

© RIPRODUZIONE RISERVATA