Incidenti oggi, 50enne investita a Genova/ A Foggia scontro tir-auto: deceduto 54enne

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 11 maggio 2023, su quali siano i principali incidenti verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane. Si parte da quanto avvenuto ieri in quel di Genova dove ha perso la vita una donna di 50 anni. In via Cornigliano, non troppo distante dai giardini Melis, la vittima è stata investita da un mezzo pesante assieme ad un sessantenne, quest’ultimo rimasto solamente ferito ma trasportato comunque in ospedale per accertamenti.

La donna deceduta si chiamava Maria Mercedes Moran Huayamave e nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario, giunte sul luogo segnalato con due automediche oltre alle ambulanze, non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’investimento e ne è stato dichiarato il decesso sul posto. Fa riflettere il fatto che le due persone siano state investite mentre si trovavano sulle strisce pedonale e a quanto pare sembra che il tir non dovesse passare di lì per divieto di transito dei mezzi pesanti. L’uomo, un camionista di origini marocchine, è risultato essere negativo all’alcol test ed è al momento indagato per omicidio stradale.

INCIDENTI OGGI, UN 54ENNE MORTO A FOGGIA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi verificatisi oggi anche quello avvenuto in Puglia, precisamente nella nota località di Cerignola, in provincia di Foggia. Anche in questo caso si è verificato uno scontro mortale che ha visto coinvolto un tir e un’auto.

Lungo la strada provinciale 95 bis, un’automobile e un mezzo pesante sono venuti a contatto in maniera frontale e devastante, poco distanti da una struttura ricettiva molto nota del territorio. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 che si sono recati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti dalla chiamata. Purtroppo per il 54enne alla guida dell’auto, una Fiat Punto, non vi è stato nulla da fare, mentre l’autista del mezzo pesante è risultato di fatto illeso.

