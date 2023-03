Incidenti oggi, 50enne morto a Pontedera/ Auto contro albero: impatto devastante

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 9 marzo 2023, andremo a scoprire quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, gli scontri che hanno causato delle vittime sulle strade d’Italia. Cominciamo con quanto avvenuto ieri nella nota località di Pontedera, in provincia di Pisa (Toscana), dove è morto un 50enne. La vittima si chiamava Andrea Lanini, ed era una persona molto conosciuta in zona in quanto musicista e giornalista. L’incidente si è verificato lungo la strada Vicarese a San Giuliano Terme: l’uomo era a bordo di un’utilitaria quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo, schiantandosi contro degli alberi che costeggiavano la carreggiata.

Purtroppo per il 50enne non vi è stato nulla da fare in quanto l’impatto fra l’auto e l’albero è stato violentissimo: quando gli uomini del 118 sono intervenuti sul posto, assieme al personale dei vigili del fuoco e della Polizia municipale, per Andrea Lanini non vi era già più nulla da fare e ne è stata dichiarata la morte sul posto da parte del medico legale. Andrea Lanini, come riferisce PisaToday, faceva parte di una famiglia di artisti molto conosciuta in Valdera: il nipote era pittore e scrittore mentre il padre, Giampaolo, era anch’egli pittore ed era morto due anni fa.

INCIDENTI OGGI, PROSEGUONO LE INDAGINI IN MERITO ALLO SCONTRO DI TREVISO

Intanto si continua ad indagare in merito al terribile incidente della provincia di Treviso che ha visto la morte di due ragazze giovanissime di 17 e 19 anni, oltre al ferimento di altri due giovani ragazzi. Ieri ha parlato Gabriella, mamma di Barbara Brotto, la 17enne che ha perso la vita, spiegando: «Chiedo a chi voleva bene a mia figlia di stare vicino non solo a noi ma tutti i ragazzi coinvolti e ai loro genitori: questa tragedia ha distrutto non due ma otto famiglie». Il conducente, un ragazzo di 19 anni, è al momento indagato assieme all’amico coetaneo che era a bordo di una Polo e che non si è fermato a prestare soccorso nonostante abbia assistito allo schianto.

