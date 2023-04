Incidenti oggi, 50enne morto in provincia di Pisa/ 79enne deceduto a Napoli

Facciamo il punto anche oggi, lunedì 17 aprile 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati nelle ultime ore e che hanno causato delle vittime o dei feriti gravi. Partiamo da quanto avvenuto a Volterra, comune della provincia di Pisa, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada regionale Sarzanese Valdera 439, e le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Sangiuliano “Cucina italiana sarà patrimonio Unesco”/ “Sanzioni agli ambientalisti…"

Sul luogo segnalato, una volta lanciati i soccorsi, si sono recati sul posto gli uomini del 118 nonché i carabinieri, ma quando il personale sanitario è accorso al 50enne di cui sopra, nulla ha potuto fare visto che lo stesso aveva riportato traumi troppo gravi e ne è stato così decretato il decesso sul posto. Come detto sopra, ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e non è ben chiaro se siano rimasti coinvolti altri mezzi oltre a quello dell’uomo che ha perso la vita. Si sa al momento con certezza che sul posto si sono recati i soccorsi con un’ambulanza della Misericordia di Saline di Volterra e l’auto medica di Volterra.

Rampollo “predatore” di escort a Milano, aperta inchiesta/ Nelle chat delle donne...

INCIDENTI OGGI, UN 79ENNE MORTO A NAPOLI DOPO SCONTRO CON CAMION

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quanto accaduto in quel di Napoli, precisamente in via via Crocillo nel Comune dell’area flegrea di Quarto. Anche in questo caso si è verificata una vittima, precisamente un anziano signore 79enne, tale Natale Fruttaldo.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine sembra che l’uomo fosse a bordo di un’utilitaria, una Fiat Panda: immessosi nella rotatoria sarebbe stato travolto da un camion guidato da un 41enne di quarto, e nulla avrebbero potuto i soccorsi una volta giunti sul posto. Il personale del 118, insieme ai carabinieri e alla polizia manicipale, hanno infatti tentato di rianimare l’anziano a bordo dell’utilitaria torinese, ma le ferite riportate dopo l’impatto con il camion sono risultate fatali. La salma è stata in seguito trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove verrà sottoposta all’autopsia di rito, anche se le cause appaiono certe.

Terremoto oggi Perugia M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA