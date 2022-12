Incidenti oggi, 50enne morto sul GRA a Roma/ Scontro mortale anche a Parma

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 23 dicembre 2022, sugli incidenti più gravi che si sono purtroppo verificati sulle strade italiane nelle scorse ore, scontri che hanno causato delle vittime. Partiamo da quanto avvenuto ieri a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove si è registrato l’ennesimo incidente mortale. Un maxi tamponamento fra quattro auto, verificatosi nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre 2022 ha causato una vittima e due feriti, e lo scontro è avvenuto nei pressi della galleria Cassia. Ad avere la peggio è stato un 50enne a bordo di una Opel che nonostante l’arrivo dei soccorsi nel giro di pochi minuti ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate.

Solamente e fortunatamente ferite le altre due persone coinvolte, ricoverate in ospedale per accertamenti. A seguito del tamponamento il traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma è andato letteralmente in tilt, e le autorità sono state costrette a deviare le auto obbligatoriamente presso l’uscita Cassia, per poi rientrare pochi chilometri più avanti. A Roma soltanto pochi giorni fa erano deceduti due giovani a bordo di uno scooter, mentre ha fatto scalpore il caso di Alessia Sbal, deceduta proprio sul GRA dopo essere stata travolta da un tir.

INCIDENTI OGGI, 82ENNE MORTA A COLLECCHIO DOPO FRONTALE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in località Collecchio, in provincia di Parma, dove una persona è deceduta. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento fra più veicoli, precisamente tre, lungo la strada statale 62 “della Cisa”, che è stata in seguito chiusa in entrambe le direzioni per favorire in soccorsi.

L’episodio si è verificato di preciso al chilometri 107, dove c’è la rotatoria per Madregolo. Da ricostruire nel dettaglio l’episodio per capire eventuali responsabilità ma secondo quanto riferito da ParmaToday lo scontro fra le auto sarebbe stato frontale, e il deceduto sarebbe un’anziana signora di anni 82.

