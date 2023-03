Incidenti oggi, 51enne morta sull’Autostrada A22/ Una 74enne deceduta a Sondrio

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, mercoledì 29 marzo 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, scontri che hanno purtroppo causato delle vittime. Partiamo da quanto avvenuto a lungo l’autostrada A22 all’altezza di Trento dove una donna di 50 anni originaria di Bologna ha purtroppo perso la vita. Coinvolte due auto e un mezzo pesante, e a seguito del violento scontro il traffico si è paralizzato per diverse ore prima di tornare alla normalità. Secondo quanto emerso sembra che le due auto si siano tamponate fra di loro dopo di che sarebbe arrivato al tir, un impatto ad alta velocità con degli esiti tragici.

Come detto sopra, infatti, per la donna 50enne non vi è stato nulla da fare e nello scontro è rimasto ferito in grave condizioni anche un 51enne, che al momento dello scontro era alla guida dell’altra delle due vetture coinvolte. L’uomo è stato in seguito trasportato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, e non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illeso infine il camionista alla guida del mezzo pesante.

INCIDENTI OGGI, 74ENNE MORTA A SONDRIO DOPO FRONTALE

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in località Nuova Olonio, in provincia di Sondrio, lungo via Spluga. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 74 annidopo che l’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta.

La ricostruzione deve essere ancora accertata ma secondo una prima indicazione sembra che l’anziana signora abbia riportato un malore alla guida1, per poi perdere il controllo e finire contro il camion. Toccherà all’autopsia stabilire se la signora sia morta per l’incidente oppure per un eventuale malore: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per la donna non vi è stato nulla da fare, è stata rinvenuta senza vita e ne è stato dichiarato il decesso sul posto.

