Incidenti oggi, 51enne morto in scooter a Bologna/ Un 57enne deceduto a Conegliano

Scopriamo anche oggi quali sono stati i principali incidenti stradali verificatisi nel Belpaese, scontri che purtroppo hanno causato vittime o dei feriti gravi. Cominciamo da quanto avvenuto a Casal Palocco, nei pressi di Roma, dove un bimbo di 4 anni è morto a seguito di uno scontro fra due auto. Due vetture, attorno alle ore 16:00 di ieri, mercoledì 14 giugno 2023, sono venute a contatto scontrandosi frontalmente.

L’episodio è accaduto all’incrocio fra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponata e dopo lo scontro, siamo nel quadrante a sud ovest della capitale, sono intervenuti gli uomini del personale sanitario, a cominciare dal 118, che hanno prestato immediatamente soccorso al bimbo di 4 anni: dopo una prima stabilizzazione il piccolo è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale più vicino ma le sue condizioni fisiche erano ritenute disperate: alla fine non ce l’ha fatto. Il piccolo sarebbe andato in arresto circolatorio e una volta rianimato i sanitari l’hanno portato presso l’ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia dove è poi deceduto.

INCIDENTI OGGI, 57ENNE MORTO A TREVISO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Conegliano Veneto, nota località della provincia di Treviso, dove un 57enne ha perso la vita. La vittima, come riferito dalla stampa locale, si chiamava Valter Ronchi, ed era a bordo della sua auto, una Opel modello Corsa proveniente da via Ca’ di Villa di Conegliano in direzione Mareno di Piave. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che l’auto su cui viaggiava l’uomo è sbandata, finendo poi fuori strada e terminando la propria corsa impazzita contro una recinzione in via Conegliano di Mareno di Piave, al civico numero 22.

Per Valter Ronchi purtroppo non vi è stato nulla da fare, visto che i tentativi dei medici e degli infermieri del Suem 118 di rianimarlo, a nulla sono valsi. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno eseguito tutti i rilievi del caso per poi procedere alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza in zona per ricostruire con esattezza l’accaduto. Da segnalare infine fra gli incidenti più gravi di oggi, quello che ha visto la morte di un 51enne di Bologna, nei pressi della rotonda Pietro Bubani: la vittima si chiamava Andrea Landuzzi ed era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo. La moglie viaggiava su un altro motorino poco distante ed ha assistito alla terribile scena: l’uomo è deceduto sul colpo.











