Incidenti oggi, 51enne morto lungo l’Autostrada A22/ Una vittima anche a Paternò

Andiamo a vedere anche oggi, venerdì 5 maggio 2023, insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, scontri che hanno causato delle vittime o dei feriti gravi. Partiamo da quanto registrato nella giornata di ieri a lungo l’Autostrada A22 tra Bressanone e Chiusa, dove ha perso la vita una persona. La vittima, stando a quanto riportato da Tag43, aveva 51 anni ed era originaria di Campo di Trens.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti sembra che l’auto con a bordo l’uomo poi deceduto si sia scontrata con un camion nell’area industriale, un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo al 51enne: quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso non vi era già più nulla da fare, troppo gravi le ferite dopo lo scontro con il mezzo pesante. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale visto che nel giro di pochi minuti si sono venute a creare delle code chilometriche, fino a 4 km, prima che la situazione tornasse alla normalità.

INCIDENTI OGGI, UN MORTO E UN FERITO GRAVE A PATERNO’

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto sempre nella giornata di ieri in Sicilia, lungo la strada statale 284, di preciso in contrada Scalilli, a Paternò, in provincia di Catania.

In questo caso sono rimasti coinvolti ben tre mezzi, leggasi due auto e un furgone, e il bilancio è stato pesantissimo, visto che una persona è deceduta e una è invece rimasta ferita in maniera grave, leggasi il conducente del furgone. Non è ben chiaro nel dettaglio cosa sia avvenuto, fatto sta che sono venute a contatto un furgone, una Renault Scenic e una Peugeot 2008: quest’ultima si sarebbe ribaltata e per l’uomo alla guida non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate dopo la devastante collisione.

