Incidenti oggi, 51enne motociclista morto a Roma/ Caccia a pirata della strada, forse una donna

Ecco a voi anche oggi, martedì 25 luglio 2023, gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia sulle strade della nostra nazione. Partiamo da quello che è avvenuto a Roma, dove un uomo di 51 anni è rimasto vittima di un investimento causato da un’auto pirata. Il 51enne era a bordo della sua motocicletta quando, nella giornata di ieri, lunedì 24 luglio 2023, è stato travolto da un’auto che non si è fermata prestando soccorso, scappando.

L’episodio è avvenuto di preciso in via Casale di San Pio V, uno scontro violentissimo fra un’automobile e una moto: dopo l’impatto il centauro è stato sbalzato violentemente a terra e quando i soccorsi sono arrivati, pochi minuti dopo, per il l’uomo non vi è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato infatti vano e il personale sanitario non è riuscito a trasportare lo stesso in ospedale, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate. Sul posto si sono recati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, insieme a quelli del gruppo Monteverde per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto e secondo alcuni testimoni sembra che il motociclista 51enne sia stato travolto da un’auto di colore bordeaux, che subito dopo è scappata via ad alta velocità.

INCIDENTI OGGI, 51ENNE TRAVOLTO E UCCISO: CACCIA AD UNA DONNA

L’incidente è avvenuto al numero civico 20 e sono stati ritrovati sul posto dei frammenti di un auto, fra cui il fanalino della vettura che si è rotto nell’impatto. Sembra che alla guida dell’auto vi fosse una donna, e le autorità sono alla ricerca della stessa, per poi arrestarla con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo infine oggi anche quello drammatico avvenuto due giorni fa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove quattro persone hanno perso la vita, fra cui due bimbe di soli 7 e 13 anni.

