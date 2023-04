Incidenti oggi, 52enne morto a Sassari/ Scontro taxi-auto a Milano: 4 feriti

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi in Italia è purtroppo drammatico. Dopo le morti di ieri della bambina investita dall’auto della madre a Casalnuovo, in provincia di Napoli, e del centauro ventunenne tra Pieve Ligure e Sori, in provincia di Genova, le strade in queste ore si sono macchiate ancora di sangue.

Virus Rna: studio ne identifica 100mila nuovi/ Alcuni possono portare a cure malattie

A Sassari un motociclista di 52 anni è morto dopo essersi schiantato con un’auto in località La Landrigga, lungo la strada 291 che conduce ad Alghero. In base alle prime indiscrezioni, come riportato da Ansa, la causa dell’incidente potrebbe essere stata una mancata precedenza. La moto, una Bmw 1200, stava procedendo sul rettilineo quando il veicolo, una Dacia Duster, è sbucata dalla strada vicina, travolgendola. L’impatto è stato fatale per l’uomo. Poche ore prima ad Alfedena, in provincia de L’Aquila, un centauro di 38 anni ha perso il controllo della sua Harley Davidson. Anche in questo caso il sinistro è stato mortale.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti 22 aprile/ Estrazioni 10Lotto: tutti i ritardi

INCIDENTI OGGI, SCHIANTO CHOC A MILANO: DIVERSI FERITI

Tra gli incidenti di oggi, c’è anche quello che ha coinvolto un’auto e un taxi a Milano. Lo schianto, come riportato da Milano Today, è avvenuto nelle prime ore della mattina in viale Corsica, ad angolo con via Mugello. Il mezzo di servizio, in base a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, procedeva in direzione Linate; mentre l’Audi, proveniente da piazzale Susa, viaggiava verso piazzale Cuoco. Uno dei due veicoli non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Gli accertamenti sono in corso per stabilire le responsabilità.

SILVIO BERLUSCONI COME STA, ULTIME NOTIZIE BOLLETTINO/ Tac, esercizi, cure: le novità

Ad avere la peggio intanto è stato il conducente del taxi, un uomo di 59 anni. I medici del 118 lo hanno rianimato sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le altre tre persone coinvolte sono rimaste ferite in modo meno grave. Si tratta del passeggero a bordo del mezzo, di 22 anni, del conducente dell’Audi, di 35 anni, e della passeggera del veicolo, di 31 anni. Si trovano al Policlinico e al San Raffaele in codice giallo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA