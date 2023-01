Incidenti oggi, 54enne morto a Varese sull’A8/ Modena, 79enne investito da auto

Quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono registrati nella giornata di oggi, 20 gennaio 2023? Come sempre andremo a scoprirlo su questa pagina, individuando gli scontri più gravi avvenuti sulle strade italiane e che hanno causato delle vittime. Partiamo da quanto avvenuto ad Olgiate Olona, in provincia di Varese (Lombardia), dove ha perso la vita un uomo di 54 anni. L’uomo si trovava su un’auto lungo l’autostrada A8, ma all’altezza dello svincolo con l’A9 in direzione Como ha impattato contro la cuspide dello svincolo.

Saman, rinvio udienza estradizione Shabbar Abbas/ Nuovo buco nell'acqua, cosa succede

Non è da escludere un colpo di sonno o forse un malore fatto sta che l’impatto è stato violentissimo e per il 54enne alla guida non vi è stato nulla da fare. Quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo segnalato hanno rinvenuto l’automobilista già senza vita a causa delle ferite fatali riportate dopo lo schianto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’uomo avrebbe fatto tutto da solo: l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per sciogliere ogni dubbio sul suo decesso.

DAVID CROSBY, COM'È MORTO?/ Quando diceva: “Droghe? Non so perchè sono vivo”

INCIDENTI OGGI, 79ENNE MORTO IN PROVINCIA DI MODENA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in località Modella, in provincia di Modena. A perdere la vita in questo caso è stato un uomo di 79 anni, l’ingegner Paolo Poggioli, che era stato vittima sabato scorso di un investimento lungo via Roma. Dopo ben cinque giorni di agonia alla fine per l’anziano signore non vi è stato nulla da fare, deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate dopo l’impatto con l’auto.

La vittima era una persona molto conosciuta in zona in quanto era stato il fondatore del museo del biomedicale aperto a Mirandola nel 2010, nonché il co fondatore del consorzio Consobiomed. Purtroppo sabato scorso stava attraversando la strada per recarsi dal fruttivendolo ma un’auto che sopraggiungeva da via Genova l’ha centrato in pieno: la vettura non procedeva a velocità elevata ma il 79enne, cadendo a terra, ha sbattuto la testa violentemente.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Messina Denaro: spunta 3° covo, trovati degli appunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA