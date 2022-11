Incidenti oggi, 55enne morta a Cuneo/ A Caserta, 44enne schiacciato da carico tir

Ecco quali sono gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi. Purtroppo nelle ultime ore si sono verificati altri scontri mortali, a cominciare da quanto avvenuto a Priola, piccolissimo paese della provincia di Cuneo, in Piemonte, dove una donna di 55 anni ha perso la vita. L’episodio si è verificato di preciso nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 novembre, e come riferito dalla stampa locale ha causato la 43esima vittima dall’inizio dell’anno nel cuneese.

La vittima era residente a Garessio, ed è deceduta a seguito di uno schianto avvenuto lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, in direzione Pievetta e Cave di Bagnasco. Non è ancora certa la dinamica ma in base a quanto ricostruito dagli uomini delle forze dell’ordine sembra che la donna, alla guida di un’auto, sia finita violentemente contro un muro, un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo alla stessa: quando infatti gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, hanno rivenuto la 55enne già senza vita.

INCIDENTI OGGI, CAMIONISTA 44ENNE SCHIACCIATO DA CARICO DEL SUO TIR

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto in provincia di Caserta, in Campania, dove ha perso la vita un camionista di anni 44. Una dinamica terribile quella che ha portato al decesso dello stesso, che ha perso la vita schiacciato dal carico che lo stesso trasportava. L’episodio è avvenuto di preciso lungo il tratto di autostrada che collega Capua a Caianello, e la vittima era alla guida di un tir che trasportava pellet, e che era proveniva dalla regione Lazio, precisamente da Frosinone.

Anche per lui, come per la 55enne di Cuneo, non vi è stato nulla da fare, visto che quando sono giunti sul luogo segnalato i soccorsi, hanno trovato il camionista già deceduto. Questi sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle scorse ore e che vi riportiamo oggi, ma saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri sinistri significativi.











