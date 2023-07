Incidenti oggi, 55enne pompiere morto a Ivrea/ Una vittima anche sull’A19 dopo frontale

Sono purtroppo diversi anche oggi gli incidenti stradali gravi che dobbiamo segnalarvi, scontri che hanno causato delle vittime sulle strade italiane. Cominciamo da quello avvenuto lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo all’altezza di Santa Caterina Villarmosa, in territorio Caltanissetta.

Nel dettaglio il sinistro si è verificato di preciso al Km 101 ed ha causato la morte di un uomo: sul posto era atterrato l’elicottero del 118, ma quando i sanitari sono giunti sul luogo segnalato per l’automobilista non vi è stato nulla da fare. Nell’incidente due vetture si sono scontrate e uno dei due automobilisti è sopravvissuto ma si trova al momento in gravi condizioni ed è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Elia. Sul posto anche la polizia stradale a cui è stata affidata la gestione del traffico e nel contempo l’indagine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al momento si sa che due vetture si sono scontrate ma su eventuali responsabilità è ancora tutto da chiarire.

Samuele Lippi, sindaco Cecina non si dimette: “consumo cocaina non è reato”/ Pd “fiducia” ma sul caso Morisi…

INCIDENTI OGGI, MORTO 55ENNE POMPIERE A IVREA

Fra i tanti incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che ha visto il decesso di un vigile del fuoco. Massimo Viglierco di 55 anni, è deceduto a Ivrea, in provincia di Torino, mentre stava percorrendo la strada provinciale 222 in direzione di Castellamonte. Era alla guida dell’autobotte dei pompieri quando è uscito fuori strada mentre era in servizio dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. In base alla ricostruzione effettuato sembra che il 55enne abbia accusato un malore alla guida, il che gli avrebbe fatto perdere il controllo del camion, finendo poi contro una cancellata di un’abitazione.

Incidente Garbagnate/ Resta in carcere l'uomo che ha travolto due 15enni, accusa di omicidio stradale

Gli uomini del 118, giunti poco dopo sul luogo segnalato, hanno cercato di rianimare il pompiere, per poi trasferirlo presso l’ospedale San Giovanni di Bosco di Torino, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. “Apprendo con grande dolore che è purtroppo deceduto Massimo Viglierco, vigile del fuoco coordinatore in servizio a Ivrea, coinvolto con due colleghi ieri in un grave incidente mentre raggiungevano il luogo di un intervento di soccorso. Alla sua famiglia il mio personale cordoglio e del Governo”, ha affermato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Perugia M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA