Incidenti oggi, 56enne morto a Cagliari/ In Sicilia 4 feriti a causa delle mucche

Quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore andremo a scoprirlo oggi come sempre su queste pagine. Faremo il punto su quali sono stati gli scontri più gravi sulle strade italiane che hanno causato morti o feriti gravi, a cominciare da quanto avvenuto ieri a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale a 17 e la vittima era a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un’auto.

Account Twitter Papa perde spunta blu/ Pontifex dice no all'abbonamento di Elon Musk

L’impatto, avvenuto lungo la strada che porta a Margine Rosso, è stato devastante, al punto che l’uomo, una volta che i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso centauro. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sembra che il 56enne fosse a bordo di uno scooter T-Max: una Volkswagen T-Roc gli avrebbe tagliato la strada e dopo lo scontro l’uomo a bordo della motocicletta sarebbe finito a terra in maniera rovinosa. L’automobilista si è subito fermato per prestare le prime cure al centauro e nel contempo sono giunti sul luogo segnalato i soccorsi, ma come detto sopra, per il motocicletta non vi è stato nulla da fare.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Juventus, accolto ricorso: +15 punti in classifica

INCIDENTI OGGI, DUE MUCCHE CAUSANO 4 FERITI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello, decisamente curioso, avvenuto lungo l’autostrada siciliana che da Siracusa collega Catania e viceversa.

All’altezza dello svincolo di Priolo Gargallo, alcuni automobilisti hanno trovato sulla strada due mucche: tre vetture hanno investito i due bovini e il bilancio è stato di quattro feriti. Un 63enne e un 61enne sono stati giudicati guaribili in 15 e 5 giorni, mentre per un 79enne e un 67enne la prognosi è stata rispettivamente di tre e sette giorni. Decedute invece le due mucche per cui non vi è stato nulla da fare una volta giunto sul posto il veterinario.

NIENTE TASSE PER CHI HA FIGLI/ "Uno choc positivo per giovani e coppie, agire anche su casa e lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA