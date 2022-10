Incidenti oggi, 59enne morto a Torino/ Maxi tamponamento in A8, 6 km di coda

Andiamo a vedere anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, gli scontri che hanno provocato delle vittime sulle strade italiane o dei maxi ingorghi. Partiamo da quanto avvenuto ieri a Leini, in provincia di Torino, dove un uomo è morto a seguito di un incidente avvenuto lungo la strada statale 460. La vittima, come riferito dai colleghi di TorinoToday, aveva 59 anni, e l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 ottobre 2022. All’altezza dell’incrocio con la provinciale 10, la Smart su cui viaggiava l’uomo poi deceduto, è uscita di strada, finendo poi sulla corsia opposta.

L’uomo deve aver avuto un malore, visto che ha fatto tutto da solo e senza coinvolgere alcun veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia, fatto sta che quando gli uomini dei sanitari sono giunti sul luogo segnalato, per il 59enne originario di San Ponso non vi era già più nulla da fare. Sul posto si sono recati anche gli uomini dei carabinieri della stazione cittadina, che hanno fatto scattare le indagini, nonché il personale della polizia locale. Traffico paralizzato in tutta la zona per circa un’ora, dopo di che è tornato alla normalità.

INCIDENTI OGGI, TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO IN A8: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quanto accaduto ieri sull’Autostrada A8, quella che da Milano porta a Varese, dove in direzione nord si è verificato un maxi tamponamento che ha causato pesantissime ripercussioni sul traffico. Poco prima delle ore 18:00 di ieri, martedì 25 ottobre 2022, almeno tre auto sarebbero rimaste coinvolte di uno scontro nei pressi dell’uscita Castellanza.

Sul luogo si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica, anche se fortunatamente nessuno è risultato essere ferito in maniera grave, al di là di un conducente trasportato in codice giallo a Legnano. A seguito dello scontro si sono verificati ben sei chilometri di coda al km 17+800 dell’Autostrada A8, visto che il tamponamento è avvenuto nell’ora di punta.

