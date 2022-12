Incidenti oggi, 60enne morta in A1 dopo tamponamento/ 51enne deceduto a Cassino

Facciamo il punto anche oggi, 7 dicembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore, quegli scontri mortali che hanno lasciato ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Decisamente drammatico quanto accaduto a Calenzano, in provincia di Firenze, lungo l’A1, l’Autostrada del Sole. Nel pomeriggio di ieri una donna ha perso la vita al chilometro 278 in direzione Roma. Si tratta di una sessantenne, come riferisce La Nazione, originaria della Russia, la cui auto si sarebbe scontrata violentemente con un mezzo pesante.

Il bilancio è di una vittima e due feriti, e per la donna, che sedeva sul sedile del passeggero, ogni tentativo di rianimarla sarebbe andato vano a causa delle gravissime ferite riportate. Pesantissime le ripercussioni sul traffico autostradale visto che si sono creati ben 8 chilometri di coda dal bivio A1-Variante verso Calenzano, con traffico fortemente rallentato anche nella direzione contraria da Impruneta verso Calenzano. L’autostrada, nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze, è rimasta chiusa per circa un’ora, poi riaperta intorno alle 16:30.

INCIDENTI OGGI, 51ENNE MILITARE MORTO A CASSINO

Fra gli incidenti più gravi che riportiamo oggi anche quanto avvenuto ieri sempre lungo l’Autostrada A1, questa volta fra il casello di Pontecorvo e Cassino, nel Lazio: a morire in questo caso un uomo di 51 anni, che a causa della fitta nebbia si sarebbe scontrato violentemente con un tir. L’incidente ha innescato una serie di altri tamponamenti, per un totale di circa 15 mezzi coinvolti in tutto.

Anche in questo caso il tratto di autostrada interessato è rimasto chiuso, causando code fino a cinque chilometri. Stando a quanto emerso sembra che la vittima 51enne fosse un militare italiano: sul posto si sono recati gli uomini della Polizia Stradale di Cassino, nonché i Vigili del Fuoco e diversi mezzi dell’Ares 118, ma per l’uomo alla guida dell’auto non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo.

