Incidenti oggi, 60enne morta investita a Napoli/ A Udine il decesso di un 69enne

Tanti gli incidenti gravi che dobbiamo riportarvi anche oggi, sulle nostre pagine. Nelle scorse ore sono stati numerosi gli scontri drammatici avvenuti sulle nostre strade a cominciare da quanto accaduto in provincia di Udine, precisamente a Verzegnis, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita. La vittima, stando a quanto riportato dai media locali, si chiamava Bruno Paschini e il suo decesso è sopraggiunto nel pomeriggio di ieri in una strada sterrata situata nella macchina boscosa dello stesso Comune.

In base a quanto emerso l’uomo era a bordo del suo trattore fra Verzegnis e la frazione di Chiacis, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo da lavoro che stava guidando. Purtroppo è rimasto schiacciato dallo stesso, riportando così delle gravi lesioni. Il 69enne, una volta chiamati i soccorsi, era stato trovato in condizioni disperate e dopo essere stato stabilizzato era stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Misericordia di Udine dove comunque era giunto in arresto cardiocircolatorio: dopo qualche ora di agonia è purtroppo deceduto.

INCIDENTI OGGI, DONNA MORTA INVESTITA A GIUGLIANO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Napoli, precisamente nella nota località di Giugliano di Campania. Una donna di 60 anni non ce l’ha fatta dopo essere stata travolta e investita da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali. L’episodio non si è verificato in queste ore ma bensì una settimana fa: la vittima era stata infatti soccorsa ancora in vita, ma dopo sette giorni di agonia ha esalato l’ultimo respiro nella giornata di ieri. La 60enne si chiamava Nataliya Mishovska, ed era stata investita in quel di via Giovanni Falcone.

Quando erano stati chiamati i soccorsi, il personale sanitario aveva rinvenuto la signora Mishovska già in condizioni fisiche molto gravi, ma comunque ancora in vita: era stata quindi ricoverata presso l’ospedale più vicino e sottoposta a tutte le cure del caso, ma alla fine non ce l’ha fatta. Non sono stati resi noti procedimenti, ma l’autore dell’investimento potrebbe finire sul registro degli indagati tenendo conto che la vittima è stata investita sulle strisce pedonali: bisognerà accertare eventuali responsabilità.











