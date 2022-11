Incidenti oggi, 60enne morto a Mediglia/ A Forlì scontro fra due auto: 4 bimbi feriti

E’ giunto il momento di scoprire insieme anche oggi, venerdì 4 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati sul suolo italiano e che hanno provocato delle vittime. Cominciamo subito con quanto avvenuto in provincia di Milano, precisamente in località Mediglia, dove ha perso la vita un uomo di 60 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 novembre, dopo le ore 17:00, lungo la strada provinciale Cerca all’altezza del benzinaio. Stando alle prime informazioni, così come si legge su Fanpage, il 60enne si sarebbe scontrato con un’auto, un impatto devastante che ha causato la morte pressoché immediata dello stesso centauro.

Una volta lanciati i soccorsi, sul luogo segnalato sono giunti gli uomini del 118 ma anche la polizia locale, che ha poi ricostruito quanto avvenuto. Sul posto si era recato anche un elicottero di Areu per trasportare il ferito il prima possibile in ospedale, ma per il 60enne non vi è stato purtroppo più nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dei soccorsi di rianimare il motociclista.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO FRA AUTO A FORLI’: 6 FERITI

Fra gli incidenti più gravi da segnalarvi oggi, anche quello avvenuto ieri a Roncadello di Forlì, in Emilia Romagna. In questo caso si è verificato un violento scontro fra una Fiat Doblò e un Jeep, causando il ferimento di due adulti e quattro bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma i sei sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti, ricoverati in media gravità. Su un’auto vi era un adulto e un bimbo, mentre sull’altra vi era un guidatore e tre bambini, e i due uomini alla guida stavano portando i figli a scuola.

A bordo della Fiat, un 34enne e il figlio 11enne, mentre il suv era guidato da un 38enne, con un bimbo di due anni, e due bambine di 9 e 13 anni. Secondo quanto scrive l’Ansa, pare che lo scontro fra i due veicoli sia avvenuto dopo che uno dei due non ha rispettato la precedenza: inevitabile l’impatto che ha portato al ribaltamento del suv, mentre la Fiat ha perso addirittura il motore. Un incidente decisamente “spettacolare” ma fortunatamente senza gravi conseguenze.











