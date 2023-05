Incidenti oggi, 60enne morto ad Alessandria/ 69enne schiacciato da un trattore a Roma

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 24 maggio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti in Italia nelle ultime ore. Cominciamo da quanto si è registrato a Roma, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita. Secondo la ricostruzione effettuata da numerosi quotidiani online, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da un trattore durante alcuni lavori di ristrutturazione di un capannone agricolo. Non si tratta quindi di un vero e proprio incidente stradale bensì di un incidente sul lavoro.

L’episodio è avvenuto in un agriturismo nella zona della Marcigliana, zona nord est della capitale, e per l’uomo schiacciato non vi è stato nulla da fare: le sue condizioni sono infatti apparse subito gravissime e quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo segnalato, lo stesso era già deceduto a causa dei traumi gravissimi. La tragedia è avvenuta poco prima delle ore 16:00 di ieri, martedì 23 maggio 2023, e le autorità, giunte sul posto, hanno ascoltato il collega della vittima che guidava il trattore: il trattore è stato sottoposto a sequestro, non si escludono eventuali ipotesi.

INCIDENTI OGGI, 60ENNE MORTO DOPO ESSERE USCITO DI STRADA CON IL FURGONE

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto in Piemonte, precisamente ad Alessandria, in zona Astuti. A perdere la vita in questo caso è stato un uomo di 60 anni, che mentre si trovava alla guida di un furgone è uscito di strada per uno scontro risultato fatale.

Secondo la ricostruzione non è da escludere che l’uomo abbia avuto un malore alla guida e proprio per questo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, terminando la propria corsa impazzita oltre la carreggiata. L’uomo che ha perso la vita era alla guida di un furgone che distribuiva i quotidiani de La Stampa, e l’autista era precisamente l’addetto alla consegna del quotidiano nelle edicole della Val Cerrina.

