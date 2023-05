Incidenti oggi, 63enne morto sulla Napoli-Salerno/ Due vittime a L’Aquila e Verona

Andiamo a vedere anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto lungo l’autostrada Napoli-Salerno dove un minivan che trasportava dei turisti si è ribaltato, causando una vittima e diversi feriti. L’incidente si è verificato di preciso all’altezza dell’uscita di Torre Annunziata nord in direzione Sud, e in base alla ricostruzione sembra che il minivan sia rimasto coinvolto in un maxi tamponamento con due auto, prima di ribaltarsi dopo il violento impatto. Sulla vettura vi erano dei turisti diretti verso la Penisola Sorrentina, e purtroppo uno di loro, un italiano di 63 anni, non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate.

Quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso non vi era infatti già più nulla da fare. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso, con i feriti più gravi che sono stati trasportati in ospedale, inoltre, presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’incidente ha avuto delle pesanti ripercussioni sul traffico, con la tratta che è stata chiusa per prestare i soccorsi e poi ripulire l’asfalto, per poi essere riaperta ore dopo. Ancora da ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME A PIZZOLI E VOLARGNE

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto a Pizzoli, in provincia de L’Aquila (in Abruzzo), dove ha perso la vita un motociclista, con un altro che è rimasto invece ferito. L’episodio è avvenuto lungo la strada statale 80 ‘Del Gran Sasso d’Italia’, in prossimità del km 23,300, e nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto: un motociclista ha perso la vita sul colpo mentre l’altro è rimasto ferito.

Infine da segnalare un’altra vittima registrata ieri pomeriggio a Volargne, in provincia di Verona. In questo caso due auto si sono scontrate frontalmente lungo la SS12, provocando un morto e un ferito molto grave trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Borgo Trento.

