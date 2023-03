Incidenti oggi, 66 morto a Reggio Emilia dopo frontale/ Un decesso anche a Palermo

Quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore andremo a scoprirlo anche oggi, giovedì 2 marzo 2023, su queste pagine, facendo un excursus su tutti gli scontri più drammatici avvenuti sulle strade italiane. Partiamo da quanto avvenuto nella giornata di ieri a Ponte Vettigano, fra Campagnola e Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 66 anni è morto. Secondo la ricostruzione la vittima era a bordo di un’auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un camion guidato da un ragazzo residente nel mantovano nei pressi della rotonda e la strada per Fabbrico. Illeso il giovane alla guida del mezzo pesante mentre per l’automobilista non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Quando gli uomini del soccorso sono infatti giunti sul luogo segnalato, compreso l’elisoccorso da Parma, il 66enne era già deceduto a causa dei molti traumi riportati dopo il devastante impatto con il camion. Pesanti le ripercussioni sul traffico stradale, con le autorità che sono state costrette a chiudere il tratto di provinciale interessato per recuperare la salma e pulire il manto stradale dai detriti.

INCIDENTI OGGI, MORTO DOPO 10 ANNI DI COMA BUDY

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello che ha provocato la morte di “Budy”. Una vicenda decisamente particolare quella riguardante Salvo Cavallaro, classe 1987, che nell’estate del 2013, dopo essersi scontrato violentemente con un’auto parcheggiata in seconda fila a Palermo, si ferì in maniera gravissima cadendo poi in coma. Sono quindi passati quasi dieci anni dall’incidente e nelle scorse ore purtroppo Budy ha esalato l’ultimo respiro, morendo dopo una decade passata allettato.

Lo scorso 28 febbraio il ragazzo aveva compiuto 36 anni e una delle sue sorelle si era iscritta al corso di infermiera per poter assistere proprio il fratello. Numerosi i post pubblicati sui social come ad esempio chi ha scritto: “Adesso sei libero di volare”, ma anche “Mi ricordo ancora il tuo essere allegro e solare, sempre sorridente; che il tuo calore possa continuare a scaldare i cuori dei tuoi familiari e a vegliare sempre su di essi”, e infine: “L’amore è indistruttibile e travalica ogni confine”.

