Incidenti oggi, 66enne ciclista investito a Latina/ Ad Arezzo un morto e 3 feriti

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 6 gennaio 2023, sui principali incidenti che si sono verificati in Italia e cominciamo subito da quanto avvenuto nella giornata di ieri in quel di Latina dove ha perso la vita un uomo di 66 anni. La vittima si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un 20enne di Sabaudia. L’incidente si è verificato di preciso lungo la Migliara 58 fra Terracina e San Felice Circeo, e nonostante l’arrivo tempestivo degli uomini del soccorso stradale, per il 66enne non vi è stato scampo, morto sul colpo dopo il violentissimo impatto con l’utilitaria torinese.

Stando alla ricostruzione effettuata dalla stampa locale pare che sia la bicicletta quanto l’auto stessero procedendo verso Sabaudia quando si è verificato lo scontro, anche se non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto. Dopo l’identificazione del cadavere si è scoperto che la vittima avesse appena festeggiato il compleanno visto che nella giornata del 4 gennaio aveva appunto spento le 66 candeline. Un destino beffardo che ha deciso di intervenire proprio in questi giorni di festa. La salma, dopo i rilievi, è stata affidata alle autorità che dovranno stabilire se procedere con l’esame autoptico o meno.

INCIDENTI OGGI, VIOLENTISSIMO IMPATTO AD AREZZO: UNA VITTIMA E TRE FERITI

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove ha perso la vita una donna sulla provinciale di Brolio. La vittima aveva a 81 anni ed è deceduta a seguito di uno scontro frontale fra due auto. Nella zona dell’incidente, al momento dell’impatto, è stata segnalata una fitta nebbia di conseguenza non è da escludere che proprio le difficili condizioni atmosferiche abbiano favorito l’incidente.

L’81enne viaggiava sul sedile posteriore senza cintura di sicurezza, e dopo lo scontro è stata sbalzata fuori, ferendosi in maniera mortale. In gravi condizioni anche il figlio alla guida, un 58enne che è stato trasportato in ospedale tramite elicottero in codice rosso, così come l’altro occupante l’auto, il padre del guidatore, un anziano di 80 anni. Ferita infine anche la ragazza che guidava l’altra auto, una 23enne che si trova comunque ricoverata non in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione sembra che la 500 su cui viaggiava la giovane abbia invaso la corsia opposta forse per via della scarsa visibilità, contrandosi poi con la Dacia Duster guidata dal 58enne.

