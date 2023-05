Incidenti oggi, 67enne morto in A10 dopo tamponamento/ Una vittima anche in Sardegna

Sono purtroppo diversi anche oggi gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi e che si sono verificati nelle scorse ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto capitato lungo l’Autostrada A10 dove purtroppo ha perso la vita un uomo di 67 anni. L’episodio è avvenuto di preciso fra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, e la dinamica non è ancora molto chiara; si sa che a causare l’incidente, come riferito da Tag43, sarebbe stato un tir che avrebbe urtato quattro auto prima della galleria del Piccaro, per poi ribaltarsi.

Nello scontro il 67enne di cui sopra, un francese residente a Nizza, che probabilmente stava dirigendosi verso una località italiana, è rimasto ferito in maniera molto grave: viste le sue condizioni disperate è stato portato al pronto soccorso più vicino in codice rosso per poi morire poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Sulla stessa auto viaggiavano anche la figlia del 67enne e il fidanzato, che sono rimasti feriti ma non in maniera grave, così come altre due persone rimaste coinvolte nel terribile incidente. In totale l’urto ha coinvolto quattro vetture e un camion, ed ha avuto delle pesantissime ripercussioni sul traffico autostradale locale, con 8 chilometri di coda in direzione Savona. Numerosi i disagi e sono passate diverse ore prima che la situazione tornasse alla normalità.

INCIDENTI OGGI, 47ENNE AUSTRIACA MORTA IN SARDEGNA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che è accaduto in Sardegna, precisamente lungo la strada provinciale che da Escalaplano porta a Ballao.

In questo caso a perdere la vita è stata una turista 47enne di nazionalità austriaca, che in sella alla sua motocicletta è stata vittima di un terribile incidente. Da quanto si apprende sembra che la donna abbia fatto tutto da sola: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dello schianto con un’ambulanza e un elicottero, purtroppo per la 47enne originaria dell’Austria non vi era già più nulla da fare, e alla fine ne è stato decretato il decesso.

